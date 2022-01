Moto Trophy 2022: Termin-Update

Zwar dauert bis zum Beginn der neuen Motorsportsaison. Doch haben sich beim Veranstaltungskalender der Moto Trophy-Saison 2022 einige Änderungen ergeben. Inklusive Brommfiets-Treffen.

Der Saisonauftakt findet auf dem Adria Raceway in Italien an Ostern. Während am Samstag die Zeittrainings für die am Sonntag stattfindenden Rennen beginnen, sind der Donnerstag und Freitag als freies Training zum Abschütteln des Winterrostes gedacht. Diese Einstellfahrten sind auch offen für aktuelle Rennmaschinen. Ebenso mit dabei die Young Rider Klassen mit der Honda Talent Challenge, die Moto3/Pre Moto3 - und die Supersport 300 Klassen.

Ende Mai findet in Hockenheim ein langes Motorsport-Wochenende über vier Tage statt. Der Feiertag am Donnerstag ist als Track Day offen für alle Klassen gedacht. Am Freitag und Samstag finden dann die Qualifikations-Trainings für die Rennen am Sonntag statt.

Danach folgt im Juni das Flugplatzrennen in Walldürn, bevor es am ersten Juli-Wochenende nach Assen auf den TT Circuit geht. Eine Woche nachdem die Grand-Prix-Piloten dort waren, drehen die Piloten der Moto Trophy ihre Runden. Ebenfalls mit dabei die 50cm³ Renner des Euro-Cup in Verbindung mit dem Brommfiets-Treffen. Über 600 vorwiegend alte und ältere Mopedfahrer treffen sich dort.

Der Börde-Klassiker in Oschersleben steigt am letzten Wochenende im Juli, anschließend geht es nach Most zur Czech Moto Classic, eine Woche nach dem Superbike-WM-Lauf. Das Frohburger Dreieckrennen im Rahmen der IRRC Mitte September ist den Zweitaktern vorbehalten. Eine Woche später, am letzten September-Wochenende, sind wieder alle Klassen auf dem Lausitzring am Start. Den Saisonabschluss bildet Mitte Oktober das neu in den Terminkalender aufgenommene Event auf dem Cremona Circuit in Oberitalien.

Moto Trophy Terminkalender 2022

14. - 17.04. Adria Raceway

26. - 29.05. Hockenheimring

10. - 12.06. Walldürn Flugplatz

01. - 03.07. TT Circuit Assen

22. - 24.07. Motorarena Oschersleben

05. - 07.08. Autodrom Most

17. - 18.09. Frohburg

23. - 25.09. Lausitzring

21. - 23.10. Circuit Cremona