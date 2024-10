Fynn Kratochwil mit Intact GP in Aragon am Start

Das 14-jährige Talent aus Thüringen wird an diesem Wochenende in Aragon mit dem Intact-GP-Junior-Team sein Debüt im European Talent Cup geben. Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer sind in der JuniorGP-Klasse am Start.

Die Erfolge von Fynn Kratochwil in verschiedenen Minibike-Serien sind auch dem Intact-GP-Junior-Team nicht verborgen geblieben. Nachdem Kratochwil im August dieses Jahres sein 14. Lebensjahr vollendet hat, darf er nun auch im European Talent Cup antreten. Sein Debüt musste jedoch wegen einer Verletzung, die er sich bei einem Test mit seiner neuen Rennmaschine zuzog, verschoben werden. Ursprünglich sollte der Thüringer bereits beim letzten Rennen der Serie vor einem Monat in Jerez de la Frontera starten. Kratochwil wird am kommenden Wochenende in Aragon und beim Saisonfinale in Valencia Ende November an den Start gehen.

«Zunächst einmal möchten wir Fynn herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns für ihn, dass er sich von seiner Verletzung erholt hat und nun wie geplant die letzten Rennen mit uns bestreiten kann», sagte Dirk Reissmann, Manager des Intact-GP-Junior-Teams. «Fynn hätte in Jerez bei uns sein sollen, aber seine Fußverletzung hat ihn daran gehindert. Wir wünschen ihm für dieses Wochenende in Aragon und dann in Valencia alles Gute. Bei beiden Veranstaltungen sollte er sich Zeit nehmen, um sich an das Motorrad und an das raue Klima im European Talent Cup zu gewöhnen. Wir werden ihn von unserer Seite aus so gut wie möglich unterstützen, damit ihm das gelingt. Wir hoffen, dass er sich für die Hauptrennen qualifiziert, so dass er am Sonntag in beiden Rennen viel Erfahrung sammeln kann.»

In der hochkarätigen JuniorGP Moto3-Klasse tritt das Memminger Intact-GP-Junior-Team im MotorLand Aragon weiterhin mit dem Fahrertrio bestehend aus den beiden Österreichern Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer sowie dem Finnen Rico Salmela an. Jeder der drei talentierten Nachwuchsfahrer machte zuletzt in Jerez mit mindestens einem Highlight auf sich aufmerksam. Rosenthaler wurde in Rennen 2 Sechster, in Lauf 1 konnte Salmela den 5. Platz und Rammerstorfer den 12. Rang belegen.

Derzeit führt der Spanier Alvaro Carpe die Gesamtwertung in der JuniorGP Moto3-Klasse an. Der 17-Jährige konnte in diesem Jahr bereits den Red Bull Rookies Cup für sich entscheiden und wird nächstes Jahr für KTM Ajo in der Moto3-WM an den Start gehen. Jakob Rosenthaler liegt derzeit auf Rang 14, Leo Rammerstorfer ist in der Tabelle auf Platz 17 zu finden.

Die Meisterschaft umfasst sieben Rennwochenenden. Die spanische Rennstrecke im MotorLand Aragon ist seit langem ein fester Bestandteil des Kalenders der FIM JuniorGP Weltmeisterschaft mit der JuniorGP Moto3-Klasse und dem European Talent Cup.