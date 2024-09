FBSK Le Castellet: Foray mit Titel Nr. 4, Techer Vize

Beim Finale der Französischen Superbike-Meisterschaft schafft Kenny Foray die Titelverteidigung im ersten von zwei Läufen. Technische Probleme in Rennen 2. Mathieu Gines holt sich den letzten Sieg.

Foray, Arbel, Perolari, Gregorio, François, Sanjuan, Trojanowski, Dalard, Joulin, Peugeot / Peugeot, Gilard / Ecorchard. Das sind die Namen der Französischen Meister 2024, die am vergangenen Wochenende in Le Castellet anlässlich des letzten Laufs der FSBK gekürt wurden. Zum Abschluss der Saison 2024 begrüßten die Fédération Française de Motocyclisme und der MC Circuit Paul Ricard die 200 besten Fahrer aus Frankreich, die den zahlreichen Zuschauern, die zu den Rennen gekommen waren, ein tolles Spektakel boten.

Superbike Rennen 1: Foray gewinnt trotz Techer-Sieg

Die ersten Runden des Rennens waren rot. Man fand die Hondas von Alan Techer (Honda Team CBO Racing France - Michelin), Martin Renaudin (Honda Team Moto&GPAddict - Michelin) und Hugo Clere (Honda TATI Team - Pirelli) auf den ersten drei Plätzen. Der Meisterschaftsführende Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) lag auf dem vierten Platz und wurde von Jérémy Guarnoni (Yamaha Team MDS - Dunlop) und Mathieu Gines (Yamaha Team 41 Performance - Michelin) bedroht.

Der Plan war, die Saison nach einem schwierigen Jahr mit einem guten Ergebnis abzuschließen, doch Mike di Meglio (Honda Team CBO Racing France - Michelin) stürzte und gab nach nur vier Runden auf.

Kurz vor der zweiten Halbzeit führte Techer das Rennen an und schien in der Lage zu sein, seinen Vorsprung auszubauen. Clere verlor ebenfalls an Boden auf den Zweiten Renaudin und begann, den Atem von Foray im Nacken zu spüren, der den Kontakt wieder herstellte.

Acht Runden vor Schluss erhöhte der dreifache französische Meister Foray das Tempo und bremste Clere im Kampf um den dritten Platz aus, wodurch er einige Punkte auf seinen Rivalen Techer gutmachen konnte, der immer noch an der Spitzenposition lag. In den letzten Runden führte Techer zwar souverän, doch alle Augen waren auf seinen Rivalen Foray gerichtet, der Renaudin immer mehr zusetzte. Denn im Falle eines zweiten Platzes würde sich der BMW-Fahrer mit der #1 bereits vor dem Start von Rennen 2 den Titel holen.

Trotz des starken Widerstands von Renaudin fand Foray eine Lücke, in die er kurz vor dem Ziel reinstach. Foray überquerte die Zielflagge auf dem zweiten Platz hinter Techer und holte sich damit seinen vierten französischen Meistertitel, den dritten in Folge. Damit überholte er Jean-Yves Mouniere, Jean-Marc Deletang und Grégory Leblanc in der Liste der Gewinner der französischen Superbike-Meisterschaft.

Superbike Rennen 2: Gines gönnt sich den Letzten

Wie üblich legte die starke Honda #5 von Alan Techer einen feurigen Start hin. Er setzte sich erneut durch, um seinen Status als Französischer Vizemeister zu festige. Dicht gefolgt von zwei Yamaha-Fahrern, Mathieu Gines (Yamaha Team 41 Performance - Michelin) und Jérémy Guarnoni (Yamaha Team MDS - Dunlop). Sie kassierten Martin Renaudin (Team Moto&GPAddict Honda - Michelin), der wie entfesselt versuchte, wieder Anschluss zu finden. Dahinter übernahm Mike di Meglio (Honda Team CBO Racing France - Michelin) in der fünften Runde den fünften Platz von Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin).

Gines übernahm die Führung von Techer nach zehn Runden. Fünf Runden vor dem Ende des Rennens war der Status quo an der Spitze des Rennens zwischen Gines, Techer und Renaudin, die um den letzten Sieg der Saison kämpften, unverändert. Foray schien seinerseits in Schwierigkeiten zu sein. Der alte und neue Meister wurde sogar von seinem jungen Teamkollegen Loïc ARBEL (BMW Tecmas - Michelin) überholt und fiel damit auf den sechsten Platz zurück.

Gegen Ende des Rennens zog Gines das Tempo an und konnte seine beiden Verfolger hinter sich lassen, um seinen einzigen Saisonsieg zu erringen. Ein wichtiger Erfolg für den Bretonen, der sich damit den dritten Platz in der Gesamtwertung sicherte. Renaudin wird noch Zweiter vor Techer. Foray strandet mit mechanischen Problemen als Siebter im Ziel.

Französische Superbike-Meisterschaft FSBK 2024

1. Kenny FORAY - 285 Punkte.

2. Alan TECHER - 262 Punkte

3. Mathieu GINES - 184 Punkte

4. Mike DI MEGLIO - 178 Punkte

5. Martin RENAUDIN - 152 Punkte.