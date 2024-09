Ducati-Triumph: Erster Sieg für Baz, Herrin Champion

Die MotoAmerica-Saison 2024 endete an diesem Wochenende im spektakulären New Jersey Motorsports Park in der Nähe der Stadt Millville. Neuer US-Superbike-Champion ist Josh Herrin und damit erstmals Ducati seit 30 Jahren.

Im Saisonverlauf der Superbike-Klasse der MotoAmerica 2024 gab es ein ständiges Auf und Ab und viele verschiedene Podestfahrer. Doch am Ende kristallisierte sich ein klarer Favorit heraus: Der 34-jährige Josh Herrin konnte in den ersten sechs Rennen zwar nur ein Podium erzielen, doch anschließend fuhr er in 12 von 14 Läufen in die Top-3 der starken US-Serie.

Auch beim Finale in New Jersey glänzte der Kalifornier, der 2014 sogar zehn Moto2-WM-Rennen bestritten hat, auf seiner Ducati Panigale V4R. Die erste Runde von Rennen 1 auf der 3,62 km langen Strecke beendete Herrin nur als Fünfter. Genug für einen möglichen Titelgewinn, denn gegenüber Konkurrent Cameron Beaubier (BMW) reiste er mit 46 Punkten Vorsprung an – bei noch 50 zu vergeben Punkten. Doch Herrin wollte mehr als einen sicheren Titelgewinn.

Der US-Amerikaner kämpfte sich wie ein Löwe nach vorne: Platz 4 in Runde 6, eine Runde später bereits auf Rang 3, im neunten Umlauf war er dann Zweiter und in Runde 11 sprang erstmals die Führung heraus. Doch der Kampf um den Sieg war kein Kinderspiel, denn Yamaha-Pilot Bobby Fong griff Herrins Führung mehrfach an. Zwei Runden vor dem Ende machte der Meisterschaftsführende seinen finalen Angriff und fuhr letztendlich 0,4 Sekunden vor seinem Landsmann über den Zielstrich.

Herrin feierte damit seinen sechsten Saisonsieg und den zweiten Titel in der höchsten US-Superbike-Serie nach 2013, als er mit Yamaha Meister wurde. Für Ducati ist es der erste Meisterschaftsgewinn nach dem Erfolg von Troy Corser 1994. Hinter Herrin und Fong beendete Loris Baz den Lauf auf dem dritten Rang, für BMW-Star Cameron Beaubier blieb nur Position 4.

Beim zweiten Rennen am Sonntag gelang dem ehemaligen MotoGP und Superbike-WM-Fahrer Loris Baz endlich der erste Erfolg in der MotoAmerica. Der Franzose triumphierte auf seiner Ducati mit einem Vorsprung von 0,151 Sekunden auf Sean Dylan Kelly (BMW) und 0,291 Sekunden vor Fong. Herrin ließ es beim Finale locker angehen, er kam hinter Beaubier und Richie Escalante (Suzuki) als Sechster ins Ziel.

Für Seriensieger Jake Gagne (Yamaha) endete die Saison bereits vor dem letzten Event in Austin. Der Champion von 2021, 2022 und 2023 kämpfte bereits seit Saisonbeginn mit «Arm-pump»-Problemen und musste deshalb immer wieder zurückstecken. Weil er unter diesen Voraussetzungen chancenlos gegen die Top-Fahrer der Serie war, entschied er sich zu einem vorzeitigen Saisonaus und wollte sich damit bestmöglich auf 2025 vorbereiten.

In der Gesamtwertung der Saison 2024 belegt Herrin mit 55 Zählern Vorsprung auf Cameron Beaubier Platz 1. Hinter den beiden Routiniers holte Bobby Fong mit Gesamtrang 3 sein bestes Ergebnis in der Superbike-Klasse. Kelly, Baz und Cameron Petersen stehen am Saisonende auf den Rängen 4, 5 und 6.