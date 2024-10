Schlosser/Schmidt mit weltmeisterlicher Unterstützung

Beim Sidecar Festival in Oschersleben (4. bis 6.10.) wird den WM-Führenden Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Racing) mit dem erfolgreichsten Seitenwagen-Piloten Rolf Biland weltmeisterliche Hilfe zuteil.

Nach acht von zwölf Rennen führt der erfahrene Schweizer Markus Schlosser und sein junger deutscher Beifahrer Luca Schmidt vom Gustoil Sidecar Racing-Team die Zwischenwertung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft an, allerdings beträgt ihr Vorsprung auf die härtesten Gegner, dem britisch-französischen Duo Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), nur sieben Punkte.

Am kommenden Wochenende könnte beim Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die WM-Krone fallen. Für die Veranstaltung in der Magdeburger Börde bekommt Schlosser aus seiner Heimat weltmeisterliche Unterstützung. «Dieses Mal wird Seitenwagen-Legende Rolf Biland dabei sein», erzählt der Eidgenosse im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Obwohl seine aktive Karriere schon länger zurückliegt, ist Rolf immer noch auf der Höhe der Zeit. Er kann vom Streckenrand ganz genau einschätzen, wo ein Fahrer im Vergleich zu seinen Gegnern Vor- oder Nachteile hat. Im engen Titelkampf ist ein Ratschlag eines Ausnahmekönners natürlich äußerst willkommen und kann letztendlich hilfreich sein, noch die eine oder andere Zehntelsekunde zu finden.»

Für Schlosser/Schmidt könnte sich auch positiv auswirken, dass sie vor Kurzem bei der International Sidecar Trophy in Oschersleben einen Gaststart absolvieren durften. Übrigens nutzten auch ihre Konkurrenten Payne/Rousseau sowie WM-Rückkehrer Tim Reeves, der sich mit Kevin Kölsch Bennie Streuers Beifahrer ausgeborgt hatte, diese Möglichkeit, um sich für die WM-Läufe professionell vorzubereiten.

«Wir haben einige Kleinigkeiten probiert», verriet Schlosser. «Die Erkenntnisse, waren durchwegs positiv. Ob sie im Rennbetrieb etwas bringen, wird sich erst am Wochenende herausstellen, wenn wir auf das gesamte Teilnehmerfeld treffen werden. Dass ich in Oschersleben mit Luca fahren konnte, ist ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Bei den bisherigen Rennen war es jedes Mal eine Premiere mit ihm.»

Der Seitenwagen-Weltmeister des Jahres 2021 aus Urtenen-Schönbühl (Kanton Bern) geht mit positiven Gefühlen in den Endspurt der WM 2024. «Wer das beste Paket geschnürt hat, im Laufe der Saison die wenigsten Fehler macht und auch das nötige Quäntchen Glück hat, wird am Ende vorne sein. Ich nehme diese Herausforderung gerne an. Ich habe ja nichts zu verlieren!»

Zeitplan Sidecar Festival

Freitag, 04.10.2024

12:00-12:20 Freies Training Classic Demo 1

12:25-12:45 Freies Training Classic Demo 2

12:50-13:10 Freies Training Classic Demo 3

13:35-14:05 Freies Training FIM Seitenwagen/IDM

14:15-14:35 Freies Training Sidecar-Trophy

14:45-15:05 Freies Training Camathias Cup

15:15-15:35 Freies Training Northern Sidecar Cup

15:45-16:05 Freies Training Classic Demo 1

16:10-16:30 Freies Training Classic Demo 2

16:35-16:55 Freies Training Classic Demo 3

17:05-17:25 Q1 FIM Seitenwagen/IDM

Samstag, 05.10.2024

09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy

09.40-10:00 Q1 Camathias Cup

10:15-10:35 Q2 FIM Seitenwagen/IDM

10:45-11:05 Q1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

12:55-13:25 Q2 Sidecar-Trophy

13:35-13:55 Q2 Camathias Cup

14:05-14:25 Q2 Northern Sidecar Cup

14:35-14:55 Freies Training Classic Demo 1

15:00-15:20 Freies Training Classic Demo 2

15:25-15:45 Freies Training Classic Demo 3

16:05-16:45 Sprintrennen FIM Seitenwagen/IDM

16:50-17:15 Rennen 1 Sidecar-Trophy

17:15-17:45 Taxifahrten

Sonntag, 06.10.2024

09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy

09:40-09:55 Warm-up FIM Seitenwagen

10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup

10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:30-14:00 Taxifahrten

14:20-15:20 Rennen FIM Seitenwagen/IDM

15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup

16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 167 Punkte. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 160. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 126. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 111. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 87. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 83. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 69. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 49. 9. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 47. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 42. Ferner: 14. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 23. 16. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 12.

IDM-Stand nach 8 von 10 Rennen

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 182 Punkte. 2. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 103. 3. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 92. 4. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 73. 5. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 73. 6. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 68. 7. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 56. 8. Sam Laidlow/Luke Laidlow (GB), 49. 9. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), 42. 10. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 26. 11. Claude Vinet/Leané Marsal (F), 13.