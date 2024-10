Oschersleben, Q1: Payne vor Schlosser und Reeves

Das britisch-französische Duo Harry Payne/Kevin Rousseau markierten vor Markus Schlosser/Luca Schmidt die Bestzeit im ersten Qualifying. Die WM-Rückkehrer Tim Reeves/Mark Wilkes nehmen Platz 3 ein.

Das erste Zeittraining für die WM-Läufe in der Motorsport Arena in Oschersleben endeten mit der Bestzeit von Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing. Die britisch-französische Paarung, die bereits im freien Training die schnellste Zeit vorgelegt hatte, umrundete die 3,696 km langen Strecke in der Magdeburger Förde in 1:32,079 Minuten.

Auf dem vorläufig zweiten Platz landeten Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing). Die WM-Führenden, die heute Abend noch aus Besuch von Seitenwagen-Legende Rolf Biland und von ihrem Hauptsponsor bekommen werden, verloren etwas mehr als drei Zehntelsekunden auf ihren schärfsten Rivalen im Kampf um den Weltmeistertitel.

Mit dem dritten Rang durften Tim Reeves/Mark Wilkes (Carl Cox Racing) den Tag zufrieden beenden. Für den sechsfachen Weltmeister und zweimaligen Weltcup-Gesamtsieger, der sich heuer mangels Sponsoren auf die Teilnahme an der Tourist Trophy auf der Isle of Man konzentriert hatte, ist es die geglückte Rückkehr ins WM-Fahrerlager.

Hinter Bennie Streuer/Kevin Kölsch, Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) sowie Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) qualifizierte sich mit Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) das beste Team aus der IDM Sidecar für Platz 7. Sie liegen damit immerhin vor den zweifachen Weltmeistern Todd Ellis/Emmanuelle Clément.

Ergebnis Seitenwagen-WM Oschersleben, Q1

1. Payne/Rousseau (GB/F), 1:32,079 min. 2. Schlosser/Schmidt (CH/D), 1:32,384. 3. Reeves/Wilkes (GB), 1 :33,030. 4. Streuer/Kölsch (NL/D), 1:33,915. 5. Päivärinta/A. Christie A. (FIN/GB), 1:34,102. 6. S. Christie/T. Christie (GB), 1:34,833. 7. T. Peugeot/V. Peugeot (F), 1:34,880. 8. Ellis/Clément (GB/F), 1:34,990. 9. Williams/Janssens (GB/NL), 1:35,397. 10. Wyssen/Salmon (CH/F), 1:35,585. 11. S. Laidlow/J. Laidlow (GB), 1:35,692. 12. Leglisse/Cescutti (F), 1:36,372. 13. Göttlich/Krieg (D), 1:36,840. 14. Archer/Hofer (GB/CH), 1:36,844. 15. Venus/Sedlacek (D/CZ), 1:36,947. 16. Cable/Richardson (GB), 1:37,852. 17. Leguen/Rouby (F), 1:42,215. 18. R. Leijdekkers(C. Leijdekkers (NL), 1:44,318.

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 167 Punkte. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 160. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 126. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 111. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 87. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 83. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 69. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 49. 9. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 47. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 42. Ferner: 14. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 23. 16. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 12.

IDM-Stand nach 8 von 10 Rennen

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 182 Punkte. 2. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 103. 3. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 92. 4. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 73. 5. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 73. 6. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 68. 7. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 56. 8. Sam Laidlow/Luke Laidlow (GB), 49. 9. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), 42. 10. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 26. 11. Claude Vinet/Leané Marsal (F), 13.