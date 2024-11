Grello kehrt bei Saisonfinale auf Nordschleife zurück

Manthey greift beim Saisonfinale der Nürburgring Langstrecken-Serie nochmal an! Der legendäre Porsche-Rennstall wird mit Grello an den Start gehen. DTM-Pilot Ayhancan Güven und Youngster Morris Schuring steuern das Auto.

Beim Saisonfinale der Nürburgring Langstrecken-Serie in der kommenden Woche kehrt Grello auf die Nordschleife zurück. Für den Porsche 911 GT3 R von Manthey EMA wird es der erste Rennstart seit dem 24h-Rennen auf der Nordschleife sein. Ursprünglich sollte das Fahrzeug auch beim 6h-Rennen an den Start gehen, wurde aber nach der Explosion einer Druckflasche im Fahrerlager zurückgezogen.

Gesteuert wird das Fahrzeug von Ayhancan Güven – der auch in der DTM für den Manthey-Rennstall startet – und dem jungen Niederländer Morris Schuring. Schuring wird erstmals mit einem GT3-Fahrzeug auf der Nordschleife unterwegs sein, gewann aber im Juni diesen Jahres mit Manthey EMA in der LMGT3-Klasse der 24h Le Mans. Weitere Erfahrung am Steuer des 911 GT3 R konnte Schuring im Herberth Motorsport im GT World Challenge Europe Endurance Cup sammeln.

Für Manthey wird es bei NLS6, neben den Tagessieg, auch um den Titelgewinn in der NLS-Speed-Trophäe gehen. Das Fahrzeug mit der Startnummer #911 liegt dort derzeit mit 30 Punkten Rückstand auf der zweiten Tabellenposition hinter dem Falken Motorsports Porsche mit der Startnummer #4. Mit einen Tagessieg würde das Manthey-Duo allerdings noch 35 Punkte einfahren können.