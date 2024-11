Back to the Roots: Breitensportoffensive der NLS

Die Nürburgring Langstrecken-Serie richtet sich 2025 stärker in Richtung ihrer Herkunft im Breitensport aus. Serie schreibt erstmals BMW 325i Challenge aus – weitere Maßnahmen in Arbeit.

Im kommenden Jahr bestreitet die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie ihre 49. Saison. Das Jahr steht dabei ganz im Zeichen des Breitensports, das Motto lautet ‚Back to the Roots‘. Eine wichtige Säule: 2025 schreibt die VLN erstmals die neue BMW 325i Challenge-Klasse aus. Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung.

«Die NLS ist Breitensport, auch wenn einige meiner Vorgänger diesen Begriff gemieden haben», sagt VLN-Geschäftsführer Mike Jäger. «Vielfältiges Multiclass-Racing unter Amateurrennfahrern ist unsere DNA. Natürlich mischt mittlerweile – vor allem im Vorfeld des 24h-Rennens – auch eine Handvoll professioneller Rennställe aus anderen Rennserien mit. Fakt ist jedoch, dass 86 Prozent unserer Fahrer ausschließlich auf dem Nürburgring am Start sind und fast keiner von ihnen mit dem Rennenfahren seinen Lebensunterhalt bestreitet.»

Der Breitensport hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, nicht nur auf der Nordschleife, auch in vielen anderen Rennserien. Die Teilnehmer sind zumeist keine klassischen Garagenteams mehr, die im Freundeskreis sowohl das Fahrzeug aufbauen und vorbereiten als auch selbst auf der Rennstrecke bewegen. Die meisten Fahrer mieten sich bei Teams ein, die diese Dienstleistung auf einem sehr hohen und professionellen Niveau anbieten. «Auch wenn dadurch vielleicht eine gewisse Romantik auf der Strecke geblieben ist, die Protagonisten brennen nach wie vor für das, was sie tun und betreiben den Sport mit großer Leidenschaft – Teams und Fahrer», so Jäger weiter. «Dennoch wollen wir künftig wieder ein Augenmerk auf besagte Garagenteams richten.»

Die neu ausgeschriebene BMW 325i Challenge hat genau diese Klientel im Fokus. Mario Hermani, Teil des VLN-Techniker-Teams, erklärt: «Der 325i der Baujahre 12/2004 bis 12/2011 ist ein extrem beliebtes Rennfahrzeug im Breitensport. Schätzungsweise existieren aktuell noch rund 100 Fahrzeuge, die rennfähig wären.»

Die VLN führt aktuell intensive Gespräche mit möglichen Partnern. Dabei ist das Ziel, das Nenngeld möglichst niedrig zu halten und damit ein deutliches Zeichen zu setzen. Daneben ist das Reglement, das weitestgehend auf dem V4-Reglement basiert, speziell darauf ausgerichtet, die Kosten in einem überschaubaren Rahmen zu halten und ein Wettrüsten zu unterbinden.

«Der erste Entwurf des Reglements steht bereits», sagt Hermani. «Weitere Details werden wir unabhängig von unserer Ausschreibung zeitnah veröffentlichen. Der wichtigste Punkt ist: Jeder, der noch einen 325i in der Garage stehen hat, ist im kommenden Jahr herzlich willkommen.»

Neben der BMW 325i Challenge, die den Teilnehmern übrigens auch Punkte in der BMW M Sports Trophy einbringen wird, sind weitere Maßnahmen geplant, die künftig den modernen Breitensportcharakter der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie unterstreichen werden. «Wir arbeiten derzeit daran, gewisse Aspekte des Gruppe-H-Reglements für die Teilnehmer zu vereinfachen», sagt VLN-Sportleiter Christian Vormann. «Ich kann da noch keine Details verraten, aber wir sind davon überzeugt, dass die Umsetzung unserer Pläne bei vielen Teilnehmern positiven Zuspruch finden wird.»