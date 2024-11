Unfallschaden: Nur ein ROWE Racing BMW in Jeddah

Es wird nur ein ROWE Racing BMW M4 GT3 beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah starten. Das zweite Fahrzeug konnte nach dem heftigen Unfall in Monza nicht bis zur Verschiffung repariert werden.

Beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup wird ROWE Racing mit nur einem BMW M4 GT3 an den Start gehen. Das Fahrzeug mit der Startnummer #98, welches, außer in Monza, von Marco Wittmann, Nick Yelloly und Philipp Eng gesteuert wurde, wird nicht in Saudi-Arabien an den Start gehen.

Der Grund für den Nichtstart beim Saisonfinale auf dem Stadtkurs hat der heftige Unfall von Maxime Oosten im Qualifying in Monza. Beim Anprall des jungen Niederländers wurde das Chassis des M4 GT3 so stark beschädigt, dass er bis zum Verschiffungstermin im Oktober nicht repariert werden konnte.

Somit wird ROWE Racing mit nur einem Fahrzeug beim sechsstündigen Saisonfinale starten. Augusto Farfus, Dan Harper und Max Hesse werden den Boliden mit der Startnummer #998 pilotieren.