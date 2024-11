Marvin Kirchhöfer startet erneut für Garage 59

Marvin Kirchhöfer fährt zum zweiten Mal 2024 für Garage 59 in der GT World Challenge

Marvin Kirchhöfer wird für Garage 59 beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah starten. Für den McLaren-Werksfahrer aus Deutschland wird es der zweite Start in diesem Jahr mit dem britischen Team sein, da er bereits bei den 24h Spa für den Rennstall an den Start ging.

Kirchhöfer wird auf dem Stadtkurs in Saudi-Arabien den Stammpiloten Miguel Ramos ersetzen. Das Fahrzeug mit der Startnummer #188 teilt er sich dabei mit Louis Prette und Adam Smalley.

Da der McLaren-Werksfahrer den Bronze-Piloten Ramos ersetzt, wird der 720S GT3 nicht mehr im Bronze Cup starten, sondern wird in der Pro-Klasse das sechsstündige Rennen bestreiten.

Wie bereits in Monza wird James Baldwin anstelle von Christopher Salkeld im Garage 59 McLaren mit der Startnummer #158 starten. Baldwin teilt sich den Boliden mit Mark Sansom und Nicolai Kjærgaard. In der #159 fahren wie gewohnt Benjamin Goethe, Dean MacDonald und Tom Gamble.