Aron und Muth starten in Jeddah für Boutsen VDS

Mit Ralf Aron und dem ehemaligen DTM-Piloten Esteban Muth begrüßt Boutsen VDS für das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah zwei neue Piloten in den beiden Mercedes-AMG GT3.

Boutsen VDS startet mit zwei neuen Fahrern und umgestellten Fahrertrios beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah. Das sechsstündige Rennen auf dem ultraschnellen Stadtkurs schließt die erste Saison des belgischen Teams mit Mercedes-AMG ab.

Maximilian Götz und Thomas Drouet werden beim fünften Endurance Cup-Lauf der Saison ihren fünften verschiedenen Teamkollegen haben. Auf dem Stadtkurs in Saudi-Arabien wird Mercedes-AMG-Juniorpilot Ralf Aron im Boutsen VDS-Team debütieren. Aron fuhr am letzten Wochenende für die Marke mit dem Stern beim FIA GT World Cup in Macau und konnte im Vorjahr mehrere Rennen im ADAC GT Masters gewinnen.

Roee Meyuhas wird nicht in Jeddah an den Start gehen. Der Israeli ging im Fahrzeug mit der Startnummer #10 bislang mit César Gazeau und Aurélien Panis an den Start. Esteban Muth ersetzt ihn. Muth ging 2021 und 2022 in der DTM an den Start und machte sich dort in seinem Debütjahr in einem Lamborghini von T3 Motorsport schnell den Namen „The Overtaker“.