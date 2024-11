BMW M Motorsport startet neue Nachwuchsförderung

Zur Saison 2025 startet BMW M Motorsport mit der BMW M Racing Academy eine neue Nachwuchsförderung für Piloten aus der GT4-Klasse. Nerea Martí, Berkay Besler, Matthew Million und Niels Tröger sind Förderkandidaten.

Der Kundensport ist seit Jahrzehnten eine der zentralen Säulen im Programm von BMW M Motorsport. In der Saison 2025 erhält er eine neue Facette: Die BMW M Racing Academy geht als Förderprogramm für Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus der GT4-Kategorie an den Start. Die „Class of 2025“ bilden die Spanierin Nerea Martí, der Türke Berkay Besler, der US-Amerikaner Matthew Million und der Deutsche Niels Tröger. Das Quartett hat im Rahmen eines umfassenden Auswahlverfahrens die Verantwortlichen von BMW M Motorsport überzeugt und wird 2025 ein im Kundensport einzigartiges Förderprogramm durchlaufen. Als Mentor steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern BMW M Werksfahrer Bruno Spengler zur Seite. Zudem wird Dirk Adorf seine große Erfahrung aus früheren Talentförderprogrammen – allen voran dem BMW Junior Team – einbringen.

Anfang November erhielten insgesamt zwölf Interessenten die Möglichkeit, am Auswahlverfahren für die BMW M Racing Academy in München (GER) teilzunehmen. Das Programm bot einzigartige Herausforderungen, zu denen Kundensportlerinnen und Kundensportler normalerweise keinen Zugang haben. Sie absolvierten eine Session im BMW M Motorsport Simulator, der ansonsten ausschließlich den BMW M Werksfahrern vorbehalten ist. Die Experten von Formula Medicine testeten die physischen und mentalen Fähigkeiten. Dazu kamen eine Set-up-Session im Automotive Gaming Simulator auf der Plattform iRacing sowie ein Interview mit den Kommunikationsexperten von BMW M Motorsport.

Die Auswertung aller Ergebnisse des Auswahlverfahrens ergab die vier Auserwählten für die „Class of 2025“: Nerea Martí, Berkay Besler, Matthew Million und Niels Tröger. Voraussetzung für die Teilnahme an der BMW M Racing Academy ist ein Rennprogramm im BMW M4 GT4, um den Fokus auf den Kundensport zu unterstreichen.

Die 22-jährige Martí geht aktuell für BMW Spanien in der Iberian Supercars Series an den Start. 2023 fuhr sie den Titel in der Spanish GT Championship mit dem BMW M4 GT4 ein. Im Formelsport hat sich Martí in den vergangenen Jahren in der W Series und der F1 Academy einen Namen gemacht.

Der 25-jährige Besler fährt seit 2021 für Borusan Otomotiv Motorsport mit dem BMW M4 GT4 in der GT4 European Series. Seine beste Saison beendete er 2023 als Dritter in der Silver-Klasse. 2022 wurde er Champion im Prototype Cup Germany.

Der 24-jährige Million absolvierte 2024 für AutoTechnic Racing seine erste Saison mit dem BMW M4 GT4 in der GT4 America. In den Jahren zuvor war er mit dem BMW M3 E36 erfolgreich in verschiedenen US-amerikanischen Amateurserien unterwegs. Seit 2023 ist er darüber hinaus als Fahrercoach aktiv.

Der 22-jährige Tröger sorgte 2023 durch den Gewinn des Kart-WM-Titels für Aufsehen, denn er war der erste Deutsche nach DTM-Rekordchampion Bernd Schneider (GER) vor 43 Jahren, dem dieses Kunststück gelang. In der abgelaufenen Saison wechselte er in die GT4-Kategorie und startete im BMW M4 GT4 von FK Performance Motorsport in der ADAC GT4 Germany.

Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport: «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit der BMW M Racing Academy unseren Kundensportlerinnen und Kundensportlern ein einzigartiges und exklusives Förderprogramm bieten, das man mit Geld nicht kaufen kann. Unsere Kunden spielen für uns schon immer eine außergewöhnlich große Rolle, und mit der BMW M Racing Academy steigern wir unser Commitment noch einmal zusätzlich. Ich gratuliere unseren vier Auserwählten für die ‚Class of 2025‘, Nerea Martí, Berkay Besler, Matthew Million und Niels Tröger. Auf sie wartet im kommenden Jahr ein Programm, das ihnen viele Einblicke bietet, die bisher ausschließlich dem Werkssport vorbehalten waren. Unser Auswahlverfahren in München war bereits ein sehr guter Vorgeschmack darauf. Ich war beeindruckt vom Niveau aller Kandidatinnen und Kandidaten. Wir hatten am Ende die Qual der Wahl aus vielen geeigneten Aspiranten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.»