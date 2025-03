Bachler/Heinrich/Picariello mit IMSA-Titelansprüchen

Laurin Heinrich, Klaus Bachler und Alessio Picariello gewannen die GTD-Pro-Klasse der 12 Stunden von Sebring im Porsche 911 GT3 R vom Kundenteam AO Racing. Der Porsche fuhr wieder im beleibten Rexy-Design.

Das Porsche-Kundenteam AO Racing mischt nach dem Gewinn der 12 Stunden von Sebring wie erwartet an der Spitze der GTD Pro-Klasse der IMSA-Serie mit. Platz acht im Saisonauftakt in den 24 Stunden von Daytona war für die beiden ehemaligen Porsche-Junioren Klaus Bachler und Laurin Heinrich gemeinsam mit dem Belgier Alessio Picariello eine kleine Enttäuschung. Doch in Sebring unterstrich das Trio die Ambitionen auf den Klassentitel mit einem souverän herausgeholten Sieg - dem ersten IMSA-Erfolg für die erst 2022 von Gunnar Jeannette und PJ Hyett gegründete Mannschaft aus St. Charles (Illinois).

Nach einem makellosen Rennen querte der «Rexy» genannte grüne 911er mit Nummer 77 mit dem 23-jährigen Deutschen am Steuer die Ziellinie mit 4,3 bzw. fünf Sekunden Vorsprung auf die BMW M4 von Max Hesse und Connor de Phillippi (jeweils 329 Runden). Heinrich hatte 70 Minuten vor dem Ende die Klassenführung übernommen und gab sie nicht mehr ab.

«Unglaublich, was für ein toller Tag! Den Sieg von 2023 zu wiederholen ist für mich ein einzigartiges Erlebnis. Die Strecke und das Rennen sind so schwierig, Sebring ist ein Klassiker, den jeder Rennfahrer gewinnen will. Ich muss mich beim ganzen Team und meinen Kollegen Laurin und Alessio bedanken, die einen unglaublichen Job machten. Es ist einfach cool, sich das Auto mit zwei so tollen Typen zu teilen! In der Meisterschaft brachte uns der Erfolg auf Platz zwei mit kleinem Rückstand auf den Leader. Wir werden im Kampf um die Meisterschaft in den verbleibenden acht Rennen alles geben», erklärte der 33-jährige Steirer Bachler.

Für den Würzburger Heinrich, 2022 Champion im deutschen Carrera-Cup, stehen die Chancen gut, seinen Vorjahrestitel in der IMSA GTD Pro zu verteidigen. Nach den «36 Stunden von Florida» wird in der IMSA am 12. April in Long Beach über 100 Minuten «gesprintet».