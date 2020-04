Nations in Landshut: Wie Fans ihr Geld zurückbekommen

Der Motorrad-Weltverband FIM und Vermarkter BSI haben Landshut das erste Semifinale des Speedway der Nationen aberkannt. Wir erklären, wie Fans ihr Geld für bereits bezahlte Tickets zurückbekommen.

Wegen der Coronakrise werden die beiden Halbfinals des Speedway der Nationen nicht wie geplant in Landshut und Daugavpils gefahren, sondern finden beide Ende September in Lettland statt.



Wer sich bereits Tickets für das am 25. April in Landshut geplante Rennen gekauft hat, muss sich um die Rückerstattung keine Sorgen machen.



Wer sein Ticket online gekauft hat, erhält automatisch eine Rückerstattung auf die beim Kauf verwendete Kreditkarte. Die Bearbeitung kann bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen.

Wer sein Ticket bei der Vorverkaufsstelle des AC Landshut (Seiler und Heinzel) erworben hat, erhält ebenfalls den vollen Kaufpreis zurück. Da jedoch aufgrund der aktuellen Covid-19-Beschränkungen eine direkte Rücknahme und Rückzahlung nicht möglich ist, werden die Käufer um Geduld gebeten. Der Club wird rechtzeitig informieren, sobald die Rückerstattung möglich ist.

Bei der Ticketrückgabe ist zu beachten, dass diese nur auf demselben Weg möglich ist, wie der Kauf erfolgt ist. Das heißt, online gekaufte Tickets können aus organisatorischen und abrechnungstechnischen Gründen nicht in Landshut zurückgegeben werden.



Wer die deutsche Speedway-Nationalmannschaft am 25./26. September in Daugavpils unterstützen möchte, muss sich neue Tickets kaufen.



Das Finale in Manchester wurde auf 24./25. Oktober verschoben.

Einteilungen Speedway der Nationen 2020:

Semifinale 1 – Daugavpils/LV: Deutschland, Polen, Dänemark, Slowenien, Tschechien, Frankreich, Italien



Semifinale 2 – Daugavpils/LV: Lettland, Russland, Australien, Schweden, Ukraine, Finnland, USA



Finale – Manchester/GB: Großbritannien plus die Top-3 pro Semifinale