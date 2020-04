Speedway der Nationen: Rennen in Landshut gestrichen

Schock für die deutsche Nationalmannschaft und ihre Fans: Statt zuhause in Landshut um den Einzug ins Finale des Speedway der Nationen zu kämpfen, müssen sie nach Lettland reisen.

Innerhalb zwei Wochen von Ende April bis Anfang Mai hätte das Speedway der Nationen über die Bühne gehen sollen, in welchem die 15 besten Länder den Team-Weltmeister ausfahren.



Wegen der weltweit grassierenden SARS-CoV-2-Pandemie werden derzeit sämtliche Sportveranstaltungen und Events jeglicher Art bis Juni abgesagt. Nun haben der Motorrad-Weltverband FIM sowie Promoter BSI den neuen Kalender für 2020 veröffentlicht.

Eine große Enttäuschung für die deutschen Speedway-Fans und die Nationalmannschaft: Statt das erste Halbfinale in Landshut auszutragen, werden nun beide am 25. und 26 September im lettischen Daugavpils gefahren. Das Finale in Manchester wurde auf den 24./25. Oktober verschoben.

«Natürlich bedauern wir sehr, dass wir den Fans in diesem Jahr kein Speedway-Schmankerl bieten können», kommentierte Landshuts Vorstand Gerald Simbeck. «Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Auch wenn in der zweiten Jahreshälfte ein Rennbetrieb möglich sein sollte, ist eine internationale Großveranstaltung noch mal ein ganz anderes Kaliber. Und es steht in den Sternen, welche Teams dann frei aus ihren Ländern aus- und nach Deutschland einreisen können. Daher haben sich FIM und BSI für die Verlegung nach Daugavpils entschieden.»

Einteilungen Speedway der Nationen 2020:

Semifinale 1 – Daugavpils/LV: Deutschland, Polen, Dänemark, Slowenien, Tschechien, Frankreich, Italien



Semifinale 2 – Daugavpils/LV: Lettland, Russland, Australien, Schweden, Ukraine, Finnland, USA



Finale – Manchester/GB: Großbritannien plus die Top-3 pro Semifinale