Speedway-Grand-Prix 2020: Auch ihm droht die Absage

Weltweite Reisebeschränkungen und geschlossene Grenzen machen internationale Motorsport-Serien derzeit unmöglich. Sollte sich das erst mit einem Impfstoff gegen Covid-19 ändern, ist diese Saison gelaufen.

Sämtliche Großveranstaltungen in Europa sind wegen der Corona-Pandemie bis vorerst Ende Mai ausgesetzt, darunter auch jegliche Sport-Events.



Die größten internationalen Motorrad-Rennserien MotoGP, SBK und MXGP haben alle bis dahin angesetzten Veranstaltungen verschoben, gestrichen oder auf Eis gelegt. Die Promoter dieser Serien gehen längst davon aus, dass es vor August keine Rennen geben wird.

Spätestens seit am 5. April der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz öffentlich erklärt hat, dass es in Österreich und im restlichen Europa keine Reisefreiheit geben werde, solange keine wirksamen Impfstoffe oder Therapien gegen Covid-19 vorhanden seien, ist in puncto Motorsport für die Saison 2020 mit dem Schlimmsten zu rechnen. Denn bis ein Impfstoff alle drei vorgeschriebenen Phasen bis zur Zulassung durchlaufen hat, dauert es 12 bis 15 Monate. Bis dahin ist diese Motorsportsaison gelaufen.

Österreich will die strengen Ausgangsbeschränkungen in den kommenden Wochen schrittweise lockern und den Einzelhandel wieder ankurbeln, die Grenzen bleiben aber weiterhin geschlossen. Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen werden für Monate verboten bleiben.



Die Merkel-Regierung betont, dass Deutschland drei Wochen hinter der Covid-19-Ausbreitung in Österreich liegt und deshalb an den momentanen Bestimmungen entsprechend länger festgehalten werden muss.



In zum Beispiel Tschechien heißt es momentan, dass die Grenzen die nächsten sechs Monate dicht bleiben.

Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, der große Zampano hinter der MotoGP- und Superbike-WM, zeichnete gegenüber SPEEDWEEK.com ein trostloses Bild für dieses Jahr. «Wir befinden uns im Krieg», stellte der 72-jährige Spanier fest. «Es ist vorstellbar, dass 2020 keine Motorrad-WM stattfinden kann. In Spanien ist die Situation sehr schlimm, in Italien und Frankreich auch. Bevor wir keine Impfstoffe haben, um die Ausbreitung des Coronavirus’ zu stoppen, wird es sehr schwierig oder gar unmöglich sein, Grands Prix und andere Großveranstaltungen zu organisieren. Selbst wenn sich das Leben wieder ein bisschen normalisieren sollte, werden die Reiseverbote in allen Ländern aufrecht bleiben. Wenn es nicht so wäre, wären sie verrückt. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass wir die Möglichkeit haben werden, die GP-Saison 2020 durchzuführen.»

Speedway-GP-Promoter BSI hat das für Anfang Mai angesetzte «Nations» verschoben, ebenso den GP-Auftakt in der polnischen Hauptstadt Warschau. Dass der zweite und dritte Grand Prix in Teterow (30. Mai) und Prag (13. Juni) abgesagt werden, ist nur eine Frage der Zeit.

Inzwischen ist klar: Dieses Jahr wird es große internationale Rennserien wie den Speedway-GP nur dann geben, wenn zumindest innereuropäisch die derzeitigen Reisebeschränkungen und Grenzschließungen aufgehoben werden. Ein Szenario, das mehrere Staatsoberhäupter in Europa derzeit nicht sehen können.

Positiv für die internationale Speedwayszene ist, dass sie sich hauptsächlich in Polen, Großbritannien, Dänemark und Schweden abspielt, während der Straßenrennsport stark italienisch und spanisch geprägt ist – die Menschen dort sind besonders stark von der Lungenkrankheit SARS-CoV-2 betroffen. Und im Speedway-Sport gibt es keine Fahrer von anderen Kontinenten ohne mindestens einen Zweitwohnsitz in Europa.

In diversen Fußball-Ligen und auch der Formel 1 wird derzeit diskutiert, Geisterveranstaltungen ohne Fans durchzuziehen, nur fürs TV-Publikum. Das ist im Speedway-GP undenkbar, weil die TV-Einnahmen nicht hoch genug sind, um auf die Einnahmen aus den Ticketverkäufen verzichten zu können.

Speedway-GP-Kalender 2020, Stand 7. April:

30. Mai – Teterow/D

13. Juni – Prag/CZ

18. Juli – Cardiff/GB

25. Juli – Hallstavik/S

1. August – Breslau/PL

15. August – Malilla/S

29. August – Togliatti/RUS

12. September – Vojens/DK

3. Oktober – Thorn/PL