GT3-Star Daniel Keilwitz kommt heute zu PS on Air

Bei PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk ist heute Star-Pilot Daniel Keilwitz zu Gast. Auch Teamchef Peter Mücke wird ins Studio geschaltet. Außerdem soll es ein Kalender-Update für die Saison 2020 geben.

Die erste Staffel von 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' ist nach sechs erfolgreichen Folgen nun abgeschlossen. Doch die Talkshow mit dem eloquenten Patrick Simon geht weiter. Die zweite Staffel, bei der ebenfalls wieder eine Garage in Wiesbaden als Studio dient, hat nun einen Zwei-Wochenrhythmus und geht schon am heutigen Sonntag (24. Mai) los.

Dabei ist natürlich wieder ein starkes Programm zu erwarten. Als Top-Act wird Daniel Keilwitz zugeschaltet. Der Villinger ist im ADAC GT Masters eine feste Größe. Er war bereits 136 Mal in der sogenannten 'Liga der Supersportwagen' am Start und holte dabei satte 22 Laufsiege – so viele, wie kein anderer Pilot. 2013 setzte sich Keilwitz sogar die Krone auf und gewann in einer Corvette den Meistertitel. 2020 fährt er (wie bereits Ende 2019) für das Team Zakspeed im ADAC GT Masters. Der entsprechende Mercedes-AMG GT3 steht sogar bei Patrick Simon im Studio in Wiesbaden.

Ebenfalls zu Wort kommen wird Motorsport-Urgestein Peter Mücke. Der Berliner ist mit seinem Rennstall sowohl im ADAC GT Masters als auch in der ADAC Formel 4 unterwegs. Mücke hat immer die eine oder andere interessante Geschichte auf Lager.

Auch die ADAC GT4 Germany wird wieder bei PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk vertreten sein. So spricht Patrick Simon mit den beiden Junior-Piloten Joel Sturm und Dennis Fetzer. Diese Beiden steigen 2020 in die GT4-Serie des ADAC ein und pilotieren einen Porsche 718 Cayman GT4 von Allied Racing. Auch dieses Fahrzeug ist im Studio ausgestellt.

Neben den Talkgästen gibt es auch weitere wichtige News: So soll es ein Kalender-Update für die diesjährige Saison des ADAC GT Masters geben. Man darf also gespannt sein, wie, wann und wo 2020 Gas gegeben wird.

Los geht es wie üblich um 13.00 Uhr. Die Sendung ist im Online-Livestream unter youtube.com/adac, auf dem Facebook-Kanal des ADAC GT Masters sowie auf adac.de und adac.de/motorsport zu sehen.