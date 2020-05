Rennen der IGTC in Suzuka wegen Coronakrise abgesagt

2019 siegte der Audi R8 LMS beim Rennen der IGTC in Suzuka

Der nächste Lauf der Intercontinental GT Challenge hätte vom 21. bis 23. August auf der Strecke im japanischen Suzuka stattfinden sollen. Nun wurde das Rennen aufgrund der Coronakrise gestrichen. Ersatz ist geplant.

Auch die Intercontinental GT Challenge wird weiterhin durch die Coronakrise gebeutelt. Nun wurde das Rennen im japanischen Suzuka abgesagt. Es war auf das Wochenende des 21. bis 23. August terminiert. 2020 wäre bereits der dritte Auftritt der Intercontinental GT Challenge in Suzuka gewesen.

«Wir haben beschlossen, das 'BH Auction SMBC Suzuka 10 Hours Endurance Race' angesichts der Art dieses Rennens mit vielen teilnehmenden Teams aus Europa und anderen Ländern der Welt abzusagen. Wir möchten allen Fans, die sich auf die Teilnahme an den 10 Stunden von Suzuka gefreut haben, und allen anderen an diesem Rennen beteiligten Stakeholdern unser Bedauern aussprechen und um ein freundliches Verständnis für diese unvermeidbare Absage bitten», erklärt Kaoru Tanaka von der Mobilityland Corporation, der die Strecke in Suzuka gehört.

Im letzten Monat wurde bereits der Auftritt der Intercontinental GT Challenge in Spa-Francorchamps verschoben. Der Ardennen-Klassiker findet nun vom 22. bis 25. Oktober 2020 statt. Nächster Lauf der IGTC sind somit die 8 Stunden von Indianapolis, die auf 2. bis 4. Oktober angesetzt sind. An diesem Rennwochenende ist auch die IndyCar Series in Indianapolis unterwegs.

Vom 19. bis 21. November gastiert die Serie dann in Kyalami/Südafrika, zum 2019 wiederbelebten 9-Stunden-Rennen. Weiterhin arbeitet die SRO jedoch daran, einen Ersatztermin für das Suzuka-Rennen zu finden. Dieses soll in Asien ausgetragen werden. Eine Entscheidung hierzu ist für Ende Juni avisiert.

Die Intercontinental GT Challenge wurde zur Saison 2016 ins Leben gerufen und ist auf GT3-Fahrzeuge ausgelegt. Pro Kontinent wird jeweils ein (mehr oder weniger) traditionsreiches Rennen ausgetragen. Bislang hat das Championat sehr guten Zulauf von diversen Herstellern erhalten.