Corona: ADAC legt GT Masters und GT4 an Lausitzring

Das sechste Rennwochenende des ADAC GT Masters findet 2020 auf dem Lausitzring statt. Vom 30. Oktober bis 01. November sollte eigentlich in Zandvoort gefahren werden. Doch Corona zwingt zu einer Umplanung.

Das sechste Rennwochenende des ADAC GT Masters wird vom 30. Oktober bis 1. November auf dem Lausitzring ausgetragen. Das zweite Rennen des ADAC GT Masters auf der Strecke in Brandenburg nach dem Saisonstart Ende Juli ersetzt die ursprünglich am gleichen Datum auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden geplanten Rennen. ADAC GT Masters und der Circuit Zandvoort haben in den vergangenen Wochen intensiv an einem Konzept gearbeitet, um das Rennwochenende durchzuführen. Aufgrund der hohen Infektionszahlen in den Niederlanden und der Einstufung als Risikogebiet hat sich das ADAC GT Masters nun kurzfristig für einen Wechsel des Austragungsorts entschieden. Gemeinsam mit dem ADAC GT Masters starten die ADAC GT4 Germany, die ADAC TCR Germany, die ADAC Formel 4 und der Porsche Carrera Cup Deutschland auf dem Lausitzring.

«Wir haben in den vergangenen Wochen gut und konstruktiv mit dem Circuit Zandvoort zusammengearbeitet und nichts unversucht gelassen, dort zu fahren. Unser großer Dank gilt dem dortigen Team für die gute Unterstützung, wir freuen uns auf ein Comeback in Zandvoort im August 2021. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehen weichen wir auf eine alternative Rennstrecke aus, denn die Gesundheit aller Beteiligten steht an erster Stelle. Wir bedanken uns bei unserem langjährigen Partner DEKRA, die es kurzfristig möglich gemacht haben, dass wir auf dem Lausitzring fahren können», so ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Fans, die bereits Eintrittskarten für das Rennwochenende des ADAC GT Masters in Zandvoort erworben haben, werden per E-Mail informiert und erhalten den vollen Ticketpreis automatisch zurückerstattet.

Termine ADAC GT Masters 2020 (vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen

31.07. – 02.08.2020 - Lausitzring

14.08. – 16.08.2020 - Nürburgring

18.09. – 20.09.2020 - Hockenheimring

02.10. – 04.10.2020 - Sachsenring

16.10. – 18.10.2020 - Red Bull Ring

30.10. – 01.11.2020 - Lausitzring 2

06.11. – 08.11.2020 - Oschersleben