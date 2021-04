Twin Busch Germany weiter Partner des ADAC GT Masters

Der Kfz-Werkstattausrüster ist seit 2017 Partner des ADAC GT Masters. Das Firmenlogo wird auch dieses Jahr wieder auf den Heckflügelendplatten der rund 30 Supersportwagen der Rennserie zu sehen sein.

Twin Busch Germany sorgt auch weiterhin im ADAC GT Masters für Bewegung: Der Kfz-Werkstattausrüster und die Deutsche GT-Meisterschaft verlängern wenige Wochen vor dem Saisonstart ihre erfolgreiche Partnerschaft. Das markante Logo von Twin Busch Germany wird damit erneut auf den Heckflügelendplatten der rund 30 Supersportwagen der Deutschen GT-Meisterschaft zu sehen sein. Weitere begleitende Sponsoringmaßnahmen runden die Zusammenarbeit ab. Das ADAC GT Masters startet vom 14.–16. Mai in Oschersleben in die neue Saison. Der neue TV-Partner NITRO überträgt alle Rennen live und in voller Länge.

«Das ADAC GT Masters ist eine fantastische Rennserie und bekommt durch den neuen Status als Internationale Deutsche GT-Meisterschaft noch mehr Auftrieb», sagt Marc Busch von Twin Busch. «Das ADAC GT Masters passt perfekt zu Twin Busch und ist eine ideale Plattform, um unsere Produkte noch bekannter zu machen. Wir sind stolz darauf, als international tätiges Unternehmen im Bereich Kfz-Werkstattausrüstung auch weiterhin ein Teil dieser spannenden Rennserie zu sein.»

«Wir freuen uns sehr, dass unsere Partnerschaft mit Twin Busch Germany nun bereits ins fünfte Jahr geht und wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite wissen», sagt Thomas Voss, Leiter ADAC Motorsport, Klassik und Veranstaltungen. «Die Verlängerung des Vertrags ist ein Beweis für die Attraktivität des ADAC GT Masters und ein starkes Zeichen, das besonders in dieser schwierigen Corona-Ausnahmesituation nicht selbstverständlich ist.»

Twin Busch Germany setzt damit sein umfangreiches Engagement im Motorsport fort. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner des ADAC GT Masters und auch Partner vom Porsche-Team Joos Sportwagentechnik, darüber hinaus engagiert sich Twin Busch auch in anderen Rennserien und unterstützt unter anderem Philip Geipel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft.

Twin Busch Germany ist ein 1997 gegründetes mittelständisches Unternehmen, das sich als kompetenter Partner rund um den Bereich professioneller Kfz-Werkstattausrüstung etabliert hat. Zu den Kernkompetenzen gehört zum Beispiel die Herstellung von Kfz-Hebebühnen sowie Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen. Weltweit ist Twin Busch Germany mit elf Niederlassungen in sieben Ländern vertreten, darunter Großbritannien, Frankreich, Spanien und die USA.