GT Masters geht bei Tests in Oschersleben in Saison

Nächste Woche wird im ADAC GT Masters endlich wieder Gas gegeben. Die Serie absolviert in Oschersleben die offiziellen Testfahrten. Rund 30 GT3-Renner sind dabei. Es gibt auch eine Liveberichterstattung aus Oschersleben.

Es ist soweit: Die Saison 2021 im ADAC GT Masters steht vor der Tür. Die 'Liga der Supersportwagen' absolviert am 20. und 21. April in Oschersleben die offiziellen Testfahrten. Rund 30 GT3-Sportwagen sollen mit dabei sein. Vom 14. bis 16. Mai trägt das ADAC GT Masters ebenfalls in Oschersleben den Saisonauftakt aus.

Beim Test wird der ADAC auch weitere Details zur kommenden Saison verkünden. So gibt es bei einer Pressekonferenz mit ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk und ADAC Vorstand Lars Soutschka auch einen Ausblick auf die Pläne für die Liveübertragungen des neuen TV-Partners NITRO, der alle 14 Saisonrennen live und in voller Länge überträgt. Zu sehen sein wird die Pressekonferenz im Livestream auf adac.de/motorsport und unter youtube.com/adac.

Immer noch unklar ist, welche Piloten 2021 für das Meisterteam SSR Performance ins Lenkrad greifen werden. Doch dies wird am Montagabend ab 19 Uhr 'PS on Air – Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' enthüllt. Am Dienstag gibt es dann ab 17 Uhr auf adac.de/motorsport und youtube.com/adac zum Abschluss des ersten Testtages Livebilder aus der finalen Session und alle Infos vom Testauftakt.

2021 im ADAC GT Masters nicht mehr für SSR Performance fahren wird Titelverteidiger Christian Engelhart. Der Starnberger wechselte im Winter zum Küs Team Bernhard. «Der Test ist der Startpunkt für das ganze Jahr», so Engelhart. «Da zum ersten Mal das ganze Starterfeld zusammenkommt, ist der Test eine gute Standortbestimmung. Danach kann man erstmals abschätzen, wo man steht. In unserer neuen Konstellation kommt es darauf an, dass wir Fahrer uns mit unserem Ingenieur einspielen und viel lernen. Außerdem geht es darum, bestimmte Abläufe oder auch Boxenstopps zu trainieren.»

Der Vorsaisontest findet unter strengen Auflagen und gemäß einem vom ADAC GT Masters entwickelten und behördlich genehmigten Infektionsschutzkonzept statt. Nach Maßgabe der behördlichen Auflagen sind Zuschauer beim Test nicht zugelassen. Auf adac.de/motorsport und den verschiedenen digitalen Kanälen des ADAC GT Masters gibt es an beiden Tagen Videos, Fotos, Berichte und Ergebnisse vom ersten und einzigen Aufeinandertreffen der Teams und Fahrer vor der Saison.