Hans Joachim Stuck: Super Leistung im KTM X-BOW GTX

Der KTM X-BOW GTX brilliert beim Debüt der GT2 European Series in Monza. Hans Joachim Stuck noch immer schnell. Pole-Position geht an Audi und Lamborghini. Rennen gibt es auch im Livestream zu sehen.

An diesem Wochenende debütiert in Monza die GT2 European Series. Wie der Name es schon vermuten lässt, ist das Championat auf die neue GT2-Klasse ausgelegt. Im Vergleich zu den bekannten GT3 haben die GT2-Boliden mehr Leistung aber weniger Aerodynamik. Somit sind sie für Gentleman-Piloten einfacher zu bewegen. Lamborghini, Audi, Porsche und KTM haben bislang GT2-Fahrzeuge aufgelegt. Bei den Rennen in Monza wird zusätzlich noch ein Cup-Ferrari mit dabei sein.

KTM ist mit satten fünf X-BOW GT2 zudem der am stärksten vertretene Hersteller im zwölf Wagen starken Feld. Vier X-BOW GT2 werden von True Racing by Reiter Engineering aufgeboten; der fünfte kommt von Sportec Motorsport aus der Schweiz. Mit Hans Joachim Stuck sitzt zudem eine echte Sportwagen-Legende in einem der spektakulären KTM.

Der Le-Mans-Sieger von 1986 und 1987 hat eine starke Leistung geboten und sein Fahrzeug auf Platz fünf für das erste Rennen qualifiziert. Der 70-Jährige umrundete den Kurs in 1:51,261 Minuten und lag somit 1,108 hinter der Bestzeit. Diese sicherte sich Anders Fjordbach im Audi R8 LMS GT2. An dieser Stelle ist das Ergebnis der ersten Qualifikation hinterlegt.

Noch besser lief es für KTM in der Qualifikation zu Rennen zwei. Denn zunächst standen zwei X-BOW GT2 an der Spitze des Feldes. Nach den Sessions wurden den beiden Fahrzeugen jedoch alle Quali-Zeiten gestrichen, da die Fahrer während der beiden Qualifikationen vertauscht gewesen waren.

Somit ging die Pole-Position an Patrick Zamparini im Lamborghini Huracan Super Trofeo GT2. Kris Rosenberger, der sich das Cockpit mit Stuck teilt, rutscht dadurch auf Startplatz zwei nach vorne. Auch KTM Vorstand Hubert Trunkenpolz startet in Monza. Er beginnt den zweiten Lauf von Position neun aus. Das ist das korrigierte Ergebnis aus Q2.

Das erste Rennen in Monza startet am heutigen Samstag um 13:00 Uhr. Lauf zwei steigt dann am Sonntag ab 10.30 Uhr. Die Rennaction gibt es auf der offiziellen Website der Serie zu sehen. Dort ist auch ein Live-Timing verfügbar.