GT Masters: Mercedes-AMG mit Bestzeit im Training

Werksfahrer Raffaele Marciello war Schnellster im ersten freien Training des ADAC GT Masters in Oschersleben. Auch Zakspeed ist in Oschersleben bislang gut aufgestellt. Drei Marken im Training in den Top Fünf.

Glänzende Sterne: Mercedes-AMG dominierte das erste Freie Training des ADAC GT Masters-Saisonauftakts in Oschersleben. Gleich drei Fahrzeug der Schwaben fuhren auf die ersten Positionen, die Bestzeit sicherte sich Werksfahrer Raffaele Marciello, der damit für einen vielversprechenden Serieneinstand des Mann-Filter Team Landgraf – HTP/WWR sorgte. Die beiden Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft werden am Samstag und Sonntag live ab 16 Uhr vom neuen TV-Partner NITRO im Free-TV übertragen. Im Livestream sind sie kostenlos bei TVNOW und auf adac.de/motorsport zu sehen.

Der ehemalige FIA GT World Cup-Sieger Marciello unterstrich mit seiner Bestzeit von 1.23,767 Minuten in der 70-minütigen Session am Freitagvormittag, wie gut ihm der 3,667 Kilometer lange Kurs liegt. Bereits beim Saisonfinale 2020 hatte er in Oschersleben einen Qualifyingrekord aufgestellt und das Sonntagsrennen gewonnen. «Das war ein guter Start in die neue Saison», sagt der Italiener, der sich das Fahrzeug mit dem Hamburger Maximilian Buhk teilt. «Unser Auto funktioniert schon sehr gut, aber ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns. Es ist natürlich toll, auf Rang eins zu fahren, aber die Platzierung bedeutet noch gar nichts.»

Nur neun Tausendstelsekunden dahinter platzierten sich als Zweite die Markenkollegen Igor Waliłko und Jules Gounon (Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing). Platz drei ging an Luca Stolz und Maro Engel (Mercedes-AMG Team Toksport WRT). Ihre beste Rundenzeit betrug 1.23,934 Minuten.

Auf Platz vier fuhren die Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti und Albert Costa Balboa (GRT Grasser Racing Team) mit einer Zeit von 1.23,973 Minuten. Das Quintett an der Spitze komplettierten die Audi-Sport-Piloten Charles Weertsund Dries Vanthoor (Team WRT) im besten R8 LMS. Isgesamt platzierten sich 21 Fahrzeuge innerhalb von einer Sekunde.

Mit einem angepassten Fahreraufgebot tritt übrigens das Team Joos Sportwagentechnik in Oschersleben an. Der fünfmalige ADAC GT Masters-Rennsieger David Jahn sprang kurzfristig beim Team aus Balingen ein und teilt sich den Porsche 911 GT3 R mit Marco Holzer. «Der Anruf kam erst vor wenigen Tage“, so Jahn. «Ich freue mich, dass ich hier starten darf. Ich fahre erst mal nur in Oschersleben, danach werden wir besprechen, wie es weitergeht.»