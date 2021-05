Oschersleben: Marciello/Buhk gewinnen im GT Masters

Das Duo vom Mann-Filter Team Landgraf - HTP/WWR gewann im Mercedes-AMG GT3 den Auftakt der Deutschen GT-Meisterschaft. Lamborghini und Audi ebenfalls auf dem Podium. Super Rennen mit Mischverhältnissen auf der Strecke.

Starker Einstand: Raffaele Marciello und Maximilian Buhk holten bei schwierigen Bedingungen im Samstagsrennen des ADAC GT Masters-Auftaktwochenendes in Oschersleben den Sieg und feierten damit eine erfolgreiche Premiere ihres Rennstalls Mann-Filter Team Landgraf – HTP/WWR in der Deutschen GT-Meisterschaft. Platz zwei ging an die Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti und Albert Costa Balboa (GRT Grasser Racing Team), Rang drei holten Ricardo Feller und Christopher Mies (Land-Motorsport) im besten Audi. «Es ist ein schönes Gefühl, wieder zu gewinnen», meinte Sieger Marciello. «Das Auto fühlt sich sehr gut an und wir konnten das Rennen kontrollieren.»

Marciello legte den Grundstein für den Triumph mit einem optimalen Start, bei er als Pole-Setter mit seinem Mercedes-AMG GT3 Evo die Spitzenposition verteidigte. Der Italiener setzte sich danach leicht von den Verfolgern ab. Auch durch einem kurzen Regenschauer ließ sich der ehemalige Formel-1-Testfahrer nicht aus der Ruhe bringen und übergab beim Pflichtboxenstopp zur Rennmitte schließlich mit einem Vorsprung von rund 5,3 Sekunden an Partner Maximilian Buhk. Der Hamburger wurde jedoch kurze Zeit später durch einen Safety-Car-Einsatz zur Bergung des im Kiesbett steckenden Audi von Elia Erhart (Rutronik Racing by Tece) eingebremst und verlor sein Zeitpolster. Aber auch nach dem Restart blieb Buhk vorn und sah nach 41 Runden mit 2,604 Sekunden Vorsprung als Sieger die Zielflagge. Für das Mann-Filter Team Landgraf – HTP/WWR war es beim Renndebüt im ADAC GT Masters der erste Sieg.

Mit Platz zwei gelang den Lamborghini-Piloten Bortolotti und Costa Balboa ebenfalls ein starker Saisonstart. Das Duo war von Startplatz fünf gestartet und lag zur Rennmitte bereits auf Platz drei, dank eines späteren Boxenstopps ging es an den auf Rang zwei liegenden Audi-Fahrern Mies und Feller vorbei. Diese durften sich im Ziel als Dritte ebenfalls über einen Podiumsplatz im Auftaktrennen freuen.

Nick Yelloly und Jesse Krohn (Schubert Motorsport) im einzigen BMW M6 GT3 im Feld kämpften sich von Startplatz sieben auf Rang vier und sorgten so für frohe Gesichter beim Heimspiel ihres Rennstalls, der unweit der Strecke in Oschersleben seinen Sitz hat. Die Top Fünf vervollständigten Luca Stolz und Maro Engel (Mercedes-AMG Team Toksport WRT).

«Es ist toll, dass ich wieder im ADAC GT Masters starte», fügte Laufsieger Buhk an. «Während des Rennens wurde es im Regen kurz heikel, aber Raffaele hat es super gehandhabt und eine gute Basis für den Sieg gelegt. Die Leistungsdichte ist dieses Jahr enorm hoch und alle pushen am Limit. Umso mehr freue ich mich über die solide und gute Struktur, die wir im Team haben. Ich bin wirklich wunschlos glücklich.»