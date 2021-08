Finale des ADAC GT Masters im November am Nürburgring

Die Deutsche GT-Meisterschaft hat den Nachholtermin für das Rennen am Nürburgring festgelegt. Erstmals fällt die Titelentscheidung in der Eifel. Auch die ADAC GT4 Germany ist vom 5. bis 7. November mit dabei.

Die Titelentscheidung in der Deutschen GT-Meisterschaft fällt in der Eifel. Der Nürburgring ist erstmals Austragungsort für ein Finalwochenende des ADAC GT Masters. Vom 5. bis 7. November 2021 werden dort die Rennen nachgeholt, die nach der Flutkatastrophe in der Region nicht wie geplant Anfang August ausgetragen werden konnten. Auch die ADAC GT4 Germany, die ADAC Formel 4 und die ADAC TCR Germany ermitteln im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters in der Eifel ihre Champions.

«Wir freuen uns, dass wir einen Nachholtermin auf dem Nürburgring realisieren konnten, nachdem wir das Rennen Anfang August nach der Flutkatastrophe nicht austragen konnten. Es war uns wichtig die Rennen dort nachzuholen, denn für die Region sind gerade jetzt Großevents wie die Deutsche GT-Meisterschaft wirtschaftlich von hoher Bedeutung. Unser Dank gilt dem Nürburgring, dem Hockenheimring und auch der Mediengruppe RTL für die Unterstützung. Der Titelkampf im ADAC GT Masters ist nach sechs Rennen eng und ausgeglichen, wir dürfen uns schon jetzt auf einen heißen Herbst im ADAC GT Masters und einen spannenden Titelshowdown am Nürburgring freuen», sagt ADAC Vorstand Lars Soutschka.

Gefahren wird beim Finalwochenende die zuschauerfreundliche Sprintstrecke des Nürburgrings. Tickets für das Finale gibt es online unter adac.de/motorsport - für ADAC Mitglieder bereits ab 22,50 Euro. Für das Wochenende geltende Corona-Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vorher veröffentlicht.