Küs Team Bernhard nun mit Joel Eriksson im GT Masters

Der Rennstall des zweimaligen Le Mans-Siegers Timo Bernhard bietet im ADAC GT Masters in einem der beiden Porsche eine neue Besatzung auf. Anstatt Jannes Fittje sitzt ab sofort der Schwede Joel Eriksson im Cockpit.

Das Küs Team Bernhard hat einen Fahrerwechsel im ADAC GT Masters vorgenommen. Bereits seit einigen Tagen war klar, dass Jannes Fittje dieses Jahr nicht mehr für das Team des zweimaligen Le Mans-Siegers Timo Bernhard im ADAC GT Masters auflaufen wird. Nun konnte aber ein prominenter Ersatz verpflichtet werden. Dabei handelt es sich um Joel Eriksson. Er wird sich das Cockpit des Porsche 911 GT3 R mit Dylan Pereira teilen.

«Es ist nie einfach, während der Saison einen Fahrertausch zu haben, das war mit Sicherheit auch nicht geplant. Aber ich bin froh, dass wir mit Joel Eriksson einen absoluten Hochkaräter verpflichten konnten», erläutert Timo Bernhard. «Wir hatten uns vor drei Jahren beim Race of Champions kennengelernt, wo er mit dem Team Schweden am Start war. Wir haben uns schon damals gut verstanden, hatten immer Kontakt und standen schon einmal kurz vor einer Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass ein Fahrer, den ich wirklich sehr schätze, jetzt in einem meiner Autos sitzt. Ich bin sicher, dass wir nicht nur Spaß zusammen haben, sondern auch gute Leistungen von ihm sehen werden.»

Eriksson war bereits 2020 im ADAC GT Masters unterwegs, als er einen BMW M6 GT3 von Schubert Motorsport pilotierte. Der Schwede gab 2016 und 2017 in der europäischen Formel 3-Meisterschaft Gas und feierte dort insgesamt acht Siege. 2018 und 2019 startete er als BMW-Werksfahrer in der DTM. In der Saison 2020/2021 trat er für Dragon/Penske in der Formel E an.

«Ich bin natürlich absolut happy, dass ich die Gelegenheit bekomme, für eine so leidenschaftliche und erfolgreiche Mannschaft wie das KÜS Team Bernhard Rennen fahren zu können. Ich habe in diesem Jahr beinahe eine halbe Saison verloren und schon deshalb fühlt es sich großartig an, wieder hinter dem Lenkrad zu sitzen», so Eriksson. «Mein Fokus lag in diesem Jahr auf der Formel E und ich habe nicht wirklich an GT-Autos gedacht. Aber ich bin begeistert, dass ich zurück bin. Umso mehr als ich in einer so hochkarätigen Meisterschaft wie dem ADAC GT Masters fahren kann. Nicht zuletzt möchte ich Timo Bernhard und seinem Team danken, dass sie ihr Vertrauen in mich setzen. Ich kann die Rennen am Lausitzring kaum noch erwarten.»

Im zweiten Porsche des Teams sitzen weiterhin Christian Engelhart und Thomas Preining. Das nächste Rennwochenende des ADAC GT Masters ist vom 10. bis 12. September 2021 auf dem Lausitzring.