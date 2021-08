24h Barcelona mit MotoGP-Star Miguel Oliveira im KTM

Beim Rennwochenende der 24h Series in Barcelona-Catalunya Anfang September wird auch ein bekannter Pilot aus der Motorrad-Szene mit dabei sein. Miguel Oliveira startet im spektakulären KTM X-Bow GTX von True Racing.

Hochkarätiger Zugang für das 24h Rennen der niederländischen Agentur Creventic beim Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (3. bis 5. September 2021). MotoGP-Pilot Miguel Oliveira wird in einem KTM X-Bow GTX von True Racing am Start stehen. «Ich bin super gespannt und natürlich auch sehr stolz, Teil dieses Rennens sein zu dürfen. Das wird eine große Herausforderung für mich», freut sich Oliveira auf den Einsatz im Nordosten von Spanien.

Der 26-Jährige ist sonst für Red Bull KTM Factory Racing in der Königsklasse des Motorradsports unterwegs. Dort liegt er aktuell auf Platz acht in der Meisterschaftstabelle. Für den schnellen Portugiesen ist das Gastspiel im KTM X-Bow GTX der erste Auftritt im internationalen Automobilsport.

«Das Motorradfahren hat fast mein ganzes Leben bestimmt, doch meine Karriere begann in einer Kart-Meisterschaft in Portugal – daher kommt auch meine große Neugier für einen Gaststart. Als mich Herr Trunkenpolz dazu einlud, zögerte ich keine Sekunde und sagte zu», so Oliveira weiter.

Im Gegensatz zur Motorrad-WM muss sich Oliveira in der 24h Series das Cockpit jedoch mit weiteren Piloten teilen. So werden der erfahrene KTM-Werkspilot Reinhard Kofler, Peter Kox und Ferdinand Stuck in Barcelona-Catalunya Oliveiras Wagenpartner sein. Ferdinand Stuck ist der Sohn von Motorsport-Legende Hans Joachim Stuck.

«Von ihnen will ich so viel wie möglich lernen», blickt Oliveira voraus. «Der Wettbewerb ist für mich natürlich auch wichtig, aber in erster Linie geht es für mich erst einmal darum, im Auto anzukommen und natürlich Spaß zu haben.»

In Barcelona-Catalunya werden noch weitere KTM X-Bow GTX unterwegs sein. True Racing aus Österreich setzt ein zweites Fahrzeug ein, in dem auch Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der KTM AG, Vollgas geben wird. RTR Projects aus Tschechien und Reiter Engineering aus Süddeutschland bieten jeweils einen KTM X-Bow GTX auf.

Der spektakuläre KTM X-Bow GTX wird von einem 2,5 Liter Fünfzylinder-Turbomotor von Audi angetrieben und leistet bis zu 530 PS. Das Fahrzeug bringt lediglich 1.048 Kilogramm auf die Waage. Somit wird ein Leistungsgewicht von unter 2,0 Kilogramm erreicht. Das sorgt für Fahrspaß pur.