Hockenheim: ADAC GT Masters im Fernsehen und Stream

Das ADAC GT Masters bestreitet am Wochenende auf dem Hockenheimring das sechste Rennwochenende 2021. Die Rennen werden live auf NITRO übertragen. Sie sind auch per Stream im Internet zu sehen. Hier die Übersicht.

Das ADAC GT Masters ist an diesem Wochenende (22. bis 24. Oktober 2021) auf dem Hockenheimring unterwegs. Knapp 30 GT3-Fahrzeuge werden an den beiden Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft teilnehmen. Erstmals seit 2019 ist auch wieder ein Aston Martin Vantage GT3 in der Liga der Supersportwagen am Start. Wie immer ist im ADAC GT Masters Motorsport der Extraklasse garantiert. Natürlich kann man sich auch von zuhause aus mit der Rennaction versorgen. Das sind die Möglichkeiten: (alle Angaben natürlich ohne Gewähr)

Seit dieser Saison ist NITRO der neue Fernsehpartner des ADAC GT Masters. Der Sender, der zur Mediengruppe RTL gehört, startet am Samstag (23. Oktober) um 16.00 Uhr mit der Vorberichterstattung aus Hockenheim. Das Rennen wird dann ab 16.30 Uhr live übertragen. Im Anschluss folgen ab 17.40 Uhr die Highlights.

NITRO macht es den Fans in diesem Jahr sehr einfach. Denn für Lauf zwei am Sonntag (24. Oktober) gelten mit 16.00 (Vorberichte), 16.30 (Rennen) und 17.40 Uhr (Highlights) dieselben Uhrzeiten. Am Sonntag gibt es um 17.55 Uhr zudem das Highlights-Magazin Race Day, in welchem auch die Rahmenrennserien, wie beispielsweise die ADAC GT4 Germany, abgebildet werden.

Wer sich die Action des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany im Stream anschauen möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit dazu. Die Rennen werden bei TVNOW.de und auf adac.de/motorsport im Internet gestreamt. Dort werden zudem auch noch die Qualifikationen von ADAC GT Masters im Stream übertragen.

Hier der Überblick auf Fernseh- und Stream-Zeiten

Samstag, 23. Oktober



ADAC GT Masters

10.45 Uhr Qualifying 1 TVNOW / adac.de/motorsport

16.30 Uhr Rennen 1 NITRO / TVNOW / adac.de/motorsport



ADAC GT4 Germany

09.30 Uhr Qualifying 2 TVNOW / adac.de/motorsport

13.45 Uhr Rennen 1 TVNOW / adac.de/motorsport



Sonntag, 24. Oktober



ADAC GT Masters

10.25 Uhr Qualifying 2 TVNOW / adac.de/motorsport

16.30 Uhr Rennen 2 NITRO / TVNOW / adac.de/motorsport



ADAC GT4 Germany

11.55 Uhr Rennen 2 TVNOW / adac.de/motorsport