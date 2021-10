Hockenheim: Audi mit Pole-Position bei GT4 Germany

John Paul Southern gewinnt im Audi R8 LMS GT4 die Qualifikation zu Lauf eins der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Fünf Marken fahren im Rekordfeld von 32 Fahrzeugen in die Top Sieben.

Die ADAC GT4 Germany begeistert auf dem Hockenheimring mit einem Feld von 32 Sportwagen und extrem spannendem Motorsport. Auch in der Qualifikation zu Lauf eins ging es wieder richtig eng zur Sache. Am Ende der 20-minütigen Session war John Paul Southern (T3 Motorsport) der Schnellste. Der Audi R8 LMS GT4-Pilot umrundete den 4,574 Kilometer langen Kurs in 1:47,012 Minuten und sicherte sich somit den ersten Startplatz. «Ich bin super happy über die Pole Position. Ich kam als Amerikaner für den Motorsport nach Europa und kenne die Strecken hier noch nicht wirklich. Jetzt ganz oben im Klassement zu stehen, fühlt sich unbeschreiblich schön an», strahlte Southern, der sich den Audi im Rennen mit Jan Philipp Springob teilt.

Mit einem Rückstand von 0,137 Sekunden kam Marc de Fulgencio (Leipert Motorsport) im Mercedes-AMG GT4 auf Platz zwei der Qualifikation und wird das Samstagrennen ebenfalls aus der ersten Startreihe beginnen können. Der Spanier und Teamkollege Robin Falkenbach liegen aktuell auf Platz fünf in der Tabelle.

Rang drei in der Qualifikation ging an den Porsche 718 Cayman GT4 von Lorenz Stegmann und Robert Heger (Van Berghe), die 0,199 Sekunden zurücklagen. Die Porsche-Markenkollegen Moritz Wiskirchen und Phil Hill (Team Allied-Racing) platzierten sich mit 0,211 Sekunden Rückstand auf Position vier.

Die Top Fünf komplettierte der Toyota GR Supra GT4 von Nico Verdonck und Antoine Potty (Ring Racing) vor dem Mercedes-AMG der Tabellenzweiten Jan Marschalkowski und Théo Nouet (Team Zakspeed) sowie dem McLaren 570S von Christer Jöns und Fred Martin-Dye (Dörr Motorsport). Damit befanden sich Fahrzeuge von fünf Marken auf den ersten sieben Plätzen. Die Tabellenführer Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) beendeten die Qualifikation auf Platz elf.

Das erste Rennen der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring wird am Samstag um 13:45 Uhr gestartet und auf TVNOW.de sowie auf ADAC.de/motorsport übertragen. «Wir hatten dieses Jahr noch kein Podiumsergebnis, somit wären wir damit schon sehr zufrieden. Doch unser großes Ziel ist natürlich der Rennsieg», geht Pole-Mann Southern hoch motiviert in den Samstag.