SPORT1 überträgt ADAC GT Masters live im Free-TV

Auch im Jahr 2023 wird das ADAC GT Masters live im deutschen Free-TV übertragen. SPORT1 überträgt zukünftig die deutsche GT3-Meisterschaft. Bereits von 2015 bis 2020 lief das ADAC GT Masters auf dem Sender aus München.

Das ADAC GT Masters kehrt zu SPORT1 zurück. Die Sportplattform überträgt alle 12 Rennen live und in voller Länge im Free-TV. Neben dem ADAC GT Masters wird SPORT1 auch die Rennen der ADAC GT4 Germany live übertragen und beide Serien sowie die DTM auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps und in den Social-Media-Kanälen von SPORT1 abbilden.

ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser: «SPORT1 hat in der Vergangenheit eine große Fangemeinde mit den Liveübertragungen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany begeistert. Wir freuen uns, mit beiden Serien in diesem Jahr wieder zu SPORT1 zurückzukehren. Neben den Übertragungen bei SPORT1 stellen wir unser digitales Angebot zeitgerecht auf und zeigen die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany ab diesem Jahr wieder bei YouTube.»

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: «Mit dem Comeback des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany auf SPORT1 verstärken wir unser Angebot im Motorsport-Bereich durch zwei sehr attraktive Rennserien. Die Motorsport-Fans können sich in diesem Jahr bei uns auf viele packende Rennwochenenden mit umfangreicher Liveberichterstattung im Free-TV freuen, die wir auch auf unseren reichweitenstarken digitalen Plattformen in Szene setzen werden.»

Das ADAC GT Masters startet mit einem starken Paket in die Saison 2023. Mit dem «Festival of Dreams» in Hockenheim, einem Gastspiel beim ADAC Truck Grand Prix auf dem Nürburgring und vier Starts zusammen mit der DTM, darunter beim Highlights auf dem Norisring, ist die Serie bei ihren sechs Events ausschließlich bei zuschauerstarken Veranstaltungen unterwegs. Auf die erfolgreichsten Teilnehmer wartet ein Preisgeldtopf von rund 570.000 Euro in Geld- und Sachpreisen.