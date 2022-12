Das ist das Programm von BMW M Motorsport für 2023

BMW wird 2023 erneut ein volles Motorsport-Programm haben. Highlight ist natürlich der Einsatz des M Hybrid V8 in der amerikanischen IMSA-Serie. Insgesamt 20 Werksfahrer werden für die Marke aus Bayern antreten.

Ende des Jahres geben die Hersteller bekanntlich stets einen Ausblick auf ihr Rennprogramm für die kommende Saison. Den Anfang machte diesmal BMW. Die Münchner vergrößern ihr Motorsportprogramm sogar. Denn mit dem M Hybrid V8 steigen sie wieder in der Prototypensport ein. Dieser Prototyp nach LMDh-Regeln wird 2023 in der amerikanischen IMSA-Serie fahren und vom BMW M Team RLL eingesetzt. Am Steuer sitzen in Vollzeit Connor de Phillippi, Nick Yelloly, Philipp Eng und Augusto Farfus. Bei den Langstreckenrennen in Daytona und Sebring kommen noch Sheldon van der Linde und Marco Wittmann hinzu. In Daytona sogar auch noch Colton Herta.

In der FIA WEC wird der LMDh erst ab 2024 antreten. Dort wird der Prototyp dann vom Team WRT eingesetzt. Der belgische Rennstall wird 2023 aber schon mit dem M4 GT3 unterwegs sein - und zwar in der GT World Challenge Europe und der Intercontinental GT Challenge. Erste Rennerfahrungen mit dem M4 GT3 sammelt WRT schon im Januar bei den 24h Dubai. Das BMW M Team RMG wird 2023 wieder bei den 24h Nürburgring antreten - genauso wie ROWE Racing, die zusätzlich auch noch die Endurance-Rennen der GTWC Europe bestreiten.

Um für die Programme bestens gerüstet zu sein, hat BMW auch seinen Kader der Werksfahrer aufgebohrt. So kamen bereits René Rast und Maxime Martin nach München. Jetzt wurde auch noch die Verpflichtung von Dries Vanthoor und Charles Weerts bestätigt, die zuvor für Audi Sport fuhren. Somit besteht der Kader nun aus 20 Fahrern. Das sind zusätzlich noch: Jake Dennis, Connor de Phillippi, John Edwards, Philipp Eng, Augusto Farfus, Dan Harper, Colton Herta, Max Hesse, Erik Johansson, Jens Klingmann, Jesse Krohn, Bruno Spengler, Sheldon van der Linde, Neil Verhagen, Marco Wittmann und Nick Yelloly.

«Nach einer erfolgreichen Saison 2022 unter anderem mit den Titelgewinnen in der DTM schalten wir im kommenden Jahr noch einmal einen Gang höher. Wir haben unseren ohnehin schon sehr starken Werksfahrerkader weiter verbessert und mit René Rast, Maxime Martin, Dries Vanthoor und Charles Weerts hochklassige neue Mitglieder an Bord», so Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport). «Auf Teamseite setzen wir unsere über viele Jahre gewachsenen Kooperationen unter anderem mit dem BMW M Team RLL, dem BMW M Team RMG und ROWE Racing fort. Natürlich planen wir auch, mit unserem DTM-Champion-Team Schubert Motorsport weiterzuarbeiten, wenngleich wir aufgrund der aktuellen DTM-Situation noch nichts fixieren konnten. Als neues BMW M Motorsport Team begrüßen wir das BMW M Team WRT. Wir stehen 2023 und in den Jahren danach vor spannenden sportlichen Herausforderungen, für die wir die besten Teams und Fahrer brauchen. Denn das Ziel ist, die Erfolgsgeschichte der Marke BMW im Rennsport fortzuschreiben.»