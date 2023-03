WINWARD Racing stockt GT World Challenge-Programm auf

Neben dem Programm in der DTM, startet WINWARD Racing auch 2023 im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Das Engagement in der populären SRO-Meisterschaft stockt das Team auf ein zweites Fahrzeug aus.

Auch in der Saison 2023 erwartet das Team WINWARD Racing ein dicht gepackter Rennkalender. Neben dem Einsatz zweier Mercedes-AMG GT3 für Lucas Auer und David Schumacher in der DTM sowie den Starts in den USA baut die deutsch-texanische Mannschaft ihr Programm in der Fanatec GT World Challenge Europe aus und bringt im Endurance Cup einen zweiten Mercedes-AMG GT3 an den Start.

«Die Fanatec GT World hat im Programm von WINWARD Racing einen festen Platz», erläutert WINWARD Racing-Teamchef Christian Hohenadel. «Der sportliche Anspruch in dieser Rennserie ist enorm hoch. Der Begriff Langstreckenrennen ist in diesem Kontext ohnehin etwas irreführend. Es handelt sich um lange Sprintrennen, bei denen vom Start bis ins Ziel voll auf Angriff gefahren wird. Vor allem für unsere Junioren bietet der Endurance Cup eine ideale Plattform, um Erfahrung auf hohem internationalem Niveau zu sammeln – einschließlich des absoluten Highlights in Spa.»

David Schumacher wird, neben seinem DTM-Programm mit dem Team, für die Mannschaft aus Altendiez auch in der stark besetzten SRO-Rennserie starten. Er teilt sich das Fahrzeug mit Marius Zug, der im Vorjahr für Attempto Racing in der DTM und der GT World Challenge Europe an den Start ging. Der junge Schweizer Miklas Born, der im Vorjahr in der ADAC GT4 Germany und auf der Nürburgring-Nordschleife begeistern konnte, komplettiert das Nachwuchsfahrertrio.

Das zweite Fahrerduo wird von Philip Ellis angeführt, der 2021 auf dem Lausitzring einen DTM-Lauf gewinnen konnte. Der Schweizer startet, neben dem SRO-Programm, für die WINWARD-Mannschaft auch in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in den USA. Genau wie in den USA teilt sich Ellis den Mercedes-AMG GT3 mit Russell Ward. Indy Dontje, der aus dem ADAC GT Masters viel GT3-Erfahrung hat, greift als dritter Pilot in das Lenkrad des Fahrzeugs mit der Startnummer #57.

Der Saisonauftakt im GT World Challenge Europe Endurance Cup findet 22. Und 23. April in Monza statt. Nach einer Station in Le Castellet bilden die 24h Spa, das weltgrößte GT3-Rennen, das Saisonhighlight der stark besetzten Rennserie. Gastspiele auf dem Nürburgring und in Barcelona runden die Saison ab.