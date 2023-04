Schubert Motorsport auch 2023 im ADAC GT Masters

Schubert Motorsport ist auch 2023 mit dem BMW M4 GT3 im ADAC GT Masters vertreten. Die beiden Youngster Ben Green und Eduardo Coseteng von den Philippinen steuern das Fahrzeug.

Das Starterfeld für den Saisonauftakt des ADAC GT Masters am 10. Juni beim «Festival of Dreams» am Hockenheimring Baden-Württemberg füllt sich weiter. Schubert Motorsport hat für die Saison 2023 einen BMW M4 GT3 eingeschrieben. Der Rennstall aus der Magdeburger Börde setzt mit Ben Green auf den Meister der Pirelli-Junior-Wertung 2022. Eduardo Coseteng von den Philippinen teilt sich das Cockpit des Supersportwagens mit dem 25-jährigen Briten. TV-Partner Sport1 übertragt alle zwölf Rennen live in voller Länge im Free-TV.

«Wir hatten 2022 ein sehr gutes erstes Jahr mit dem BMW M4 GT3 und freuen uns darauf, diese Saison in den beiden stärksten GT3-Serien in Zentraleuropa darauf aufzubauen. Unser Team verbindet eine lange Geschichte mit dem ADAC GT Masters und wir schätzen das Engagement in dieser Meisterschaft seit jeher. Deshalb haben wir über den Winter daran gearbeitet, parallel zur DTM auch dort wieder ein Programm an den Start zu bringen. Der ADAC als Veranstalter beider Rennserien bringt für uns als Team organisatorische und logistische Vorteile mit sich, was das Engagement für uns noch attraktiver macht. Mit Ben und Eduardo haben wir ein vielversprechendes Fahrerduo, von dem wir uns einiges erhoffen. Ben ist sehr schnell und für sein Alter bereits extrem erfahren. Er kennt das Team und Eduardo wird als junger Fahrer mit großem Potential sicher davon profitieren. Für ihn ist es natürlich ein Lehrjahr, doch seine Leistungen in der Formel 4 waren beeindruckend und wir erwarten eine steile Formkurve», sagt Teammanager Marcel Schmidt.

Seit dem Seriendebüt 2010 entwickelte sich Schubert Motorsport mit 13 Siegen zu einem der erfolgreichsten Teams im ADAC GT Masters. Teamgründer Torsten Schubert möchte mit einer vielversprechenden jungen Fahrerpaarung in der kommenden Saison an diese Erfolge anknüpfen.

Dafür baut der Rennstall auf den zweifachen Rennsieger Green, welcher im Vorjahr mit Niklas Krütten beide Rennen auf dem Red Bull Ring gewinnen konnte. Der 2021er DTM Trophy-Champion krönte sich am Jahresende zum Meister in der Juniorwertung der Rennserie.

Ben Green freut sich auf den Saisonstart in Hockenheim: «Ich freue mich sehr, 2023 wieder für Schubert Motorsport zu fahren. Wir hatten letztes Jahr eine gute Debütsaison mit dem BMW M4 GT3, vor allem mit dem Gewinn der Juniorwertung. Das Ziel ist jetzt natürlich der Titel in der Gesamtwertung. Ich denke, dass wir ein sehr gutes Line-up haben, um das zu verwirklichen. Ich möchte mich bei Torsten Schubert und meinen Partnern für ihre Unterstützung bedanken und werde alles geben, das Vertrauen in dieser Saison mit starken Ergebnissen zurückzuzahlen. Ich kann es kaum erwarten, beim ersten Rennen in Hockenheim loszulegen!»

Coseteng sammelte im Dezember im Rahmen der Intercontinental GT Challenge in Abu Dhabi erste Rennkilometer im aktuellen GT3-Boliden von BMW. Der 19-Jährige wechselte 2021 vom Kart- in den Formelsport. Die erste Station des von den Philippinen stammenden Nachwuchstalents war die britische Formel-4-Meisterschaft. Dort erreichte Coseteng schon in seinem Debütjahr zwei Podien, eine Pole Position sowie zwei schnellste Rennrunden. Im vergangenen Jahr feierte er beim Finale in Brands Hatch seinen ersten Sieg im Automobilsport.

Nun freut sich der 19-Jährige auf seine Premiere im ADAC GT Masters: «Der Wechsel in das ADAC GT Masters ist für mich ein wichtiger Schritt in meiner Karriere. Es ist eine der konkurrenzfähigsten Meisterschaften im GT-Sport und bietet mir die Möglichkeit, mich auf hohem Niveau zu messen und Erfahrungen im Sportwagen zu sammeln. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu lernen und mich über den Saisonverlauf kontinuierlich zu steigern. Schubert Motorsport ist für diese Herausforderung das perfekte Team. Die Organisation arbeitet auf höchstem Niveau und die Erfolge sowie die lange Historie sprechen für sich. Mit dieser Crew und dem BMW M4 GT3 haben wir ein starkes Paket und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»