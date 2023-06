ADAC GT Masters präsentiert Zeitplan für Auftakt 04.06.2023 - 08:08 Von Jonas Plümer

© ADAC Beim «Festival of Dreams» startet das ADAC GT Masters in das Rennjahr 2023

Beim «Festival of Dreams» startet das ADAC GT Masters in die Saison 2023. Der Zeitplan für das Porsche-Festival in Hockenheim wurde nun veröffentlicht.