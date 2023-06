Grasser Racing Team bereit für GT Masters-Comeback

In Hockenheim feiert das Grasser Racing Team sein Comeback im ADAC GT Masters- Der österreichische Lamborghini-Rennstall geht zuversichtlich in das Rennwochenende im Motodrom.

Mit dem zweiten Platz im Silver Cup des Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup im Gepäck, begab sich Grasser Racing am vergangenen Sonntag von Le Castellet aus auf direktem Weg nach Hockenheim. Auf das 1.000-Kilometer-Rennen folgte für die Mannschaft damit eine 1.000-Kilometer-Reise, denn schon an diesem Wochenende steht für das österreichische Lamborghini-Team mit dem Saisonstart des ADAC GT Masters die nächste Station an. Die Rennen vom 9. bis 11. Juni auf dem Hockenheimring markieren die erste von sechs Veranstaltungen in der traditionsreichen GT3-Serie der ADAC, welche 2023 in ihre 17. Saison geht. GRT gibt mit Newcomer Benjamin Hites und Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli am Steuer des Lamborghini Huracán GT3 EVO2 mit der Startnummer 63 sein Comeback.

Für GRT ist es die elfte Saison im ADAC GT Masters und der Austragungsort für die Rückkehr könnte kaum ein besserer sein. Auf dem 4,574 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs in Baden-Württemberg feierte das Team mit dem Lamborghini Huracán GT3 große Erfolge. Vier Siege, sechs Podien, sechs schnellste Runden und drei Pole Positions stehen zubuche. Beim letzten Auftritt im Jahr 2021 gewann die Truppe von Teamchef Gottfried Grasser in Hockenheim beide Läufe souverän.

Einer der Siegfahrer von damals wird auch diesmal mit von der Partie sein. Marco Mapelli triumphierte vor zwei Jahren zusammen mit Mirko Bortolotti im Samstagsrennen. Der 35-jährige Lamborghini-Werksfahrer teilt sich das Cockpit diese Saison mit einem Rookie. Benjamin Hites gibt am Wochenende sein Debüt. Der 24-Jährige zählt auch im Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup zum Line-up von GRT und stand am vergangenen Samstag in Frankreich für das Team auf dem Podest. Mit seinem Einstand im ADAC GT Masters macht das Talent aus Santiago de Chile die Rennserie einmal mehr zu einer internationalen Angelegenheit.

Hites wird sowohl im Gesamtklassement als auch in der Junior-Wertung für Fahrer unter 25 Jahre um Meisterschaftspunkte kämpfen. Er und sein italienischer Teamkollege werden außerdem die Premiere des Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im ADAC GT Masters absolvieren. GRT schickte den neuen GT3-Boliden mit der Unterstützung von Lamborghini Squadra Corse 2023 bereits in der DTM und im Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup auf Jungfernfahrt.

In Hockenheim stehen an diesem Wochenende wie üblich zwei Rennen auf dem Programm. Am Freitag hat die GRT-Crew zwei Trainings über je 60 Minuten, um das Auto auf die Bedingungen abzustimmen. Samstag und Sonntag sind Qualifying und Rennen an der Reihe. Das Zeittraining läuft über 20 Minuten, die Renndistanz beträgt jeweils 60 Minuten inklusive Pitstop mit Fahrerwechsel. Die Action des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring werden live im TV bei SPORT1 gezeigt. Darüber hinaus bietet die Rennserie auf YouTube einen Livestream an.

Gottfried Grasser, Teamchef von GRT: «Für unser Team sind es sehr intensive Wochen, doch bisher haben wir die Herausforderung ganz gut gemeistert. Nach dem tollen Auftakt in der DTM und dem Podium in der GT World Challenge wollen wir natürlich auch im ADAC GT Masters einen erfolgreichen Saisonstart hinlegen. Wir haben für Hockenheim ein gutes Gefühl. Unser Paket war auf dieser Strecke immer konkurrenzfähig und wir konnten bei unseren Einsätzen mit dem neuen Lamborghini Huracán GT3 EVO2 bereits ausgezeichnete Erfahrungswerte sammeln. Mit Marco haben wir einen erfahrenen Mann im Auto und Benja hat bei seinen Auftritten dieses Jahr schon gezeigt, dass er richtig schnell ist.»