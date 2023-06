Haupt Racing Team setzt zweites Fahrzeug ein

Das Haupt Racing Team hat den Einsatz eines zweiten Autos im ADAC GT Masters bestätigt. Razvan Umbrarescu bestreitet das komplette Jahr, in Hockenheim startet zudem DTM-Pilot Arjun Maini auf dem Auto.

Nach der Neuausrichtung des ADAC GT Masters wird das Haupt Racing Team erstmals mit zwei Mercedes-AMG GT3 in der «Liga der Supersportwagen» vertreten sein. Das Team von Hubert Haupt nutzt das neue Konzept, um jungen Talenten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu bieten. Dabei werden gleich zwei Fahrerpaarungen die Farben von HRT im ADAC GT Masters repräsentieren.

Im Mercedes-AMG GT3 #2 stellen sich Alain Valente und Ralf Aron der Herausforderung ADAC GT Masters. Valente war bereits im vergangenen Jahr für HRT in der Fanatec GT World Challenge Europe im Einsatz und zeigte dabei beeindruckende Leistungen. Der Este Ralf Aron kehrt im Jahr 2023 aus dem Bereich Teammanagement in den aktiven Motorsport zurück. Zuvor war Aron erfolgreich im Formelsport unterwegs und stellt sich ab dem Jahr 2023 der Herausforderung GT-Sport.

Im Schwesterfahrzeug #3 treten zum Saisonstart Razvan Umbrarescu und Arjun Maini an. Umbrarescu wird am Hockenheimring sein Debüt im ADAC GT Masters feiern, gehört aber bereits zu den routinierten GT-Piloten. In den letzten Jahren startete Umbrarescu unter anderem in der Fanatec GT World Challenge Europe auf einem Mercedes-AMG GT3 und machte mit einigen Podiumsplatzierungen auf sich aufmerksam. Der schnelle Inder Maini unterstützt Umbrarescu beim ersten Rennwochenende in Hockenheim. Es ist geplant, im Verlauf der Saison einem weiteren jungen Fahrer die Chance zu geben, sich im Umfeld der ADAC GT Masters zu behaupten. Dieser Fahrer wird anstelle von Arjun Maini im Cockpit des Mercedes-AMG GT3 #3 Platz nehmen, da es DTM-Piloten nicht erlaubt ist, während der DTM-Rennwochenende in anderen Serien zu starten.

Am kommenden Wochenende haben nun beide Fahrerpaarungen Gelegenheit, sich erstmals im ADAC GT Masters zu beweisen. Am Samstag, den 10. Juni, startet um 13:00 Uhr das erste Rennen der neuen Saison. Am darauffolgenden Sonntag wird, ebenfalls um 13:00 Uhr, der zweite Lauf des Jahres freigegeben. Beide Rennen werden live im TV auf Sport1 sowie im Livestream auf YouTube übertagen.

Ralf Aron, Haupt Racing Team #2: «Ich freue mich sehr, für das Haupt Racing Team im ADAC GT Masters fahren zu dürfen. Ich habe die Serie als eine der besten GT3-Meisterschaften kennengelernt, in der schon viele bekannte Namen unterwegs waren. Ich möchte dieses Jahr nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen. Ich werde in jedem Rennen mein Bestes geben und visiere Top-Ergebnisse an.»

Razvan Umbrarescu, Haupt Racing Team #3: «Ich bin sehr gespannt auf diese Saison. Ich liebe Herausforderungen und dies ist in der Tat eine neue Herausforderung. Ich habe das Glück und bin dankbar dafür, im besten Team zu sein. In einem so professionellen Umfeld werde ich mich schnell an das Format der Meisterschaft gewöhnen können. Ich beginne eine Saison nie mit Erwartungen. Ich werde mich auf unser Team konzentrieren, um die beste Leistung zu erbringen.»

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team GmbH: «Endlich startet auch das ADAC GT Masters in die neue Saison. Wir sind sehr froh, zwei Mercedes-AMG GT3 einsetzen zu dürfen. Für unsere Fahrer ist das ADAC GT Masters eine gute Gelegenheit, sich in diesem professionellen Umfeld zu präsentieren und weiterzuentwickeln. Auch für unser Team sehen wir das Synergiepotenzial zu anderen Serien, beispielweise zur DTM. Wir sind hochmotiviert und möchten im ADAC GT Masters das bestmögliche Ergebnis erzielen.»