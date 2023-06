ADAC GT Masters weiterhin mit qualitativem Feld 09.06.2023 - 09:56 Von Jonas Plümer

© ADAC In Hockenheim startet das ADAC GT Masters in die Saison 2023

Auch in diesem Jahr startet das ADAC GT Masters mit einem qualitativ hochwertigen Teilnehmerfeld. Viele Rennsieger aus der Geschichte der Rennserie stehen am Start in Hockenheim zum Start der 17. Saison.