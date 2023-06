Huber Motorsport steigt ins ADAC GT Masters ein

Weiterer Neuzugang für das ADAC GT Masters: Huber Motorsport bringt einen Porsche 911 GT3 R an den Start. Jannes Fittje und Nico Menzel steuern den 911er Porsche.

Von der Nürburgring Nordschleife ins ADAC GT Masters: Huber Motorsport setzt einen Porsche 911 GT3 R in der „Liga der Supersportwagen“ ein. Den Rennstall von Reinhard Huber aus dem bayrischen Albaching darf man nicht mit Huber Racing verwechseln, das Team von Christoph Huber setzt ebenfalls einen Porsche 911 GT3 R im ADAC GT Masters ein.

Gesteuert wird das Fahrzeug von Jannes Fittje, der seit 2020 in der Rennserie startet, und Nico Menzel.

Kurios: Der Sohn von Christian Menzel verfolgte in den vergangenen zwei Jahren das ADAC GT Masters als Kommentator auf NITRO. Sein Renndebüt in der GT3-Serie des ADAC feiert er allerdings erst in diesem Jahr.