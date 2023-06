FK Performance mit starken Piloten im ADAC GT Masters

BMW-Mannschaft aus Bremen feiert Debüt im ADAC GT Masters. Team setzt auf zwei Piloten mit Sieg- und Podesterfahrung in der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC.

FK Performance Motorsport steigt 2023 in das ADAC GT Masters ein. Der Rennstall aus Bremen bringt einen BMW M4 GT3 in der traditionsreichen GT3-Rennserie des ADAC an den Start, in Hockenheim startet das ADAC GT Masters an diesem Wochenende in sein 17. Rennjahr.

Das Team rund um Fabian Finck und Martin Kaemena setzt auf den erfolgreichen bayrischen Hersteller, der bisher 18 Siege im ADAC GT Masters einfuhr. Zusätzlich startet FK Performance Motorsport mit einem BMW M4 GT4 in der ADAC GT4 Germany. «Der für uns erstmalige Start im ADAC GT Masters ist ein ganz besonderes Highlight. Wir haben in diesem Jahr unseren ersten GT3 erhalten und in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit in die Planung der Saison 2023 investiert», sagt Teamchef Fabian Finck.

FK Performance Motorsport greift für alle sechs Tourstopps auf erfahrene Piloten zurück: Walilko jubelte in der Saison 2021 am Lausitzring und Sachsenring über zwei Siege im ADAC GT Masters. Schramm kommt bislang auf 56 Starts in der Serie und bestreitet seine vierte komplette Saison. «Mit Kim-Luis und Igor haben wir eine starke Fahrerpaarung für das ADAC GT Masters gefunden. Wir freuen uns auf einen fairen Wettbewerb und auf eine spannende Saison», erklärt Finck.

Neben dem Programm im ADAC GT Masters ist die Truppe aus Bremen auch in der ADAC GT4 Germany und auf der Nürburgring Nordschleife aktiv. Beim 24-Stunden-Rennen setzte das BMW-Team nicht weniger als drei M4 GT4 ein und feierte den Klassensieg in der stark besetzten GT4-Klasse.

Mit Ben Green gewann der Rennstall zudem 2021 den Titel in der DTM Trophy. Green wird auch 2023 im ADAC GT Masters starten, gemeinsam mit Eduardo Coseteng von den Philippinen startet er für Schubert Motorsport.