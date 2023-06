ADAC GT Masters: Die Meisterschaftsstände

Die beiden Huber Racing-Piloten Tim Zimmermann und Jaxon Evans verlassen Hockenheim als Tabellenführer im ADAC GT Masters. Wir blicken auf die Meisterschaftsstände der GT3-Serie.

In Hockenheim startete das ADAC GT Masters mit zwei Rennen beim Festival of Dreams in die Saison 2023 – hier könnt ihr euch die Highlights der beiden einstündigen Rennen ansehen. Tim Zimmermann und Jaxon Evans verlassen die Strecke in der Nähe von Mannheim als Tabellenführer.

Die beiden Huber Racing-Piloten gewannen am Samstag den ersten Saisonlauf. Für Huber Racing war es zudem ein siegreicher Einstand in die traditionsreiche GT3-Serie des ADAC. Die beiden Porsche-Piloten haben nur einen Punkt Vorsprung vor den beiden Team Joos by RACEmotion-Fahrern Finn Gehrsitz und Sven Müller, die am Sonntag jubeln konnten. Eduardo Coseteng und Ben Green liegen mit 33 Punkten auf der dritten Position.

Gesamtwertung:

1. Jaxon Evans/Tim Zimmermann – Huber Racing – Porsche 911 GT3 R – 38 Punkte

2. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R – 37 Punkte

3. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 – 33 Punkte

4. Razvan Petru Umbrarescu/Arjun Maini – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3 – 33 Punkte

5. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R – 26 Punkte

6. Kim-Luis Schramm/Igor Walilko – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 – 21 Punkte

7. Benjamin Hites /Marco Mapelli– Grasser Racing Team – Lamborghini Huracan GT3 Evo2 – 20 Punkte

8. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3 – 19 Punkte

9. Ralf Aron/Alain Valente – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3 – 19 Punkte

10. Jonas Gelzinis/Jonas Karklys – NordPass by Juta Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II – 12 Punkte

11. Kwanda Mokoena/Dylan Yip – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3 evo II – 12 Punkte

In der Juniorwertung liegen mit dem Joos-Piloten Finn Gehrsitz und den Schubert-Fahrer Eduardo Coseteng zwei Fahrer punktgleich an der Spitze. Aufgrund des Laufsiegs von Gehrsitz wird er an der ersten Position der Subwertung geführt.

Juniorwertung:

1. Finn Gehrsitz – 41 Punkte

2. Eduardo Coseteng – 41 Punkte

3. Jannes Fittje – 33 Punkte

4. Kwanda Mokoena/Dylan Yip – 31,5 Punkte

5. Salman Owega/Elias Seppänen – 30 Punkte

6. Benjamin Hites – 24 Punkte

Gleichstand in der Teamwertung: Die beiden siegreichen Porsche-Teams Huber Racing und das Team Joos by RACEmotion liegen nach dem Auftakt in Hockenheim mit 36 Punkten an der Spitze der Wertung. Schubert Motorsport und das Haupt Racing Team folgen den beiden Porsche-Teams mit nur geringem Abstand.

Teamwertung:

1. Huber Racing/Team Joos by RACEmotion – 36 Punkte

2. Schubert Motorsport – 33 Punkte

3. Haupt Racing Team – 30 Punkte

4. Huber Motorsport – 26 Punkte

5. FK Performance Motorsport – 21 Punkte

6. Grasser Racing Team – 18 Punkte

7. Landgraf Motorsport – 16 Punkte

8. NordPass by Juta Racing – 14 Punkte

9. LIQUI MOLY Team Engstler – 14 Punkte

Das zweite Rennwochenende des ADAC GT Masters findet am zweiten Juli-Wochenende im Rahmen der DTM auf dem Norisring in Nürnberg statt. Somit startet die traditionsreiche GT3-Serie des ADAC erstmals seit 15 Jahren auf dem traditionsreichen Stadtkurs in Franken.