ADAC GT Masters Hockenheim: Sonntag im TV & Stream

Der zweite Lauf des ADAC GT Masters in Hockenheim steht an

Saisonstart des ADAC GT Masters in Hockenheim. Wir sagen euch, wir ihr das zweite Qualifying und das erste Rennen aus dem Badischen im TV und im Stream verfolgen könnt.

Endlich geht es los! Das ADAC GT Masters startet in Hockenheim in seine 17. Saison. Trotz einer zurückgegangenen Teilnehmerzahl wird die traditionsreiche Rennserie mit einem qualitativ hochwertigen Feld an den Start gehen – hier mehr zu den teilnehmenden Piloten und Teams.

Am Samstag setzte sich Huber Racing beim Debüt im ADAC GT Masters durch. Tim Zimmermann und Jaxon Evans fuhren im Porsche 911 GT3 R des bayrischen Teams zum Sieg.

Das Rennen wird Live auf Sport1 übertragen, die Übertragung beginnt um 12:45 Uhr eine Viertelstunde vor dem Rennstart. Zudem ist das Rennen auch im offiziellen Stream auf YouTube zu verfolgen. Während Peter Kohl auf Sport1 kommentieren wird, begleitet Patrick Simon das Rennen im offiziellen Streams.

Übertragungs-Zeitplan Sonntag 11.06.2023:

09:00 – 09:20 Uhr – Qualifying (YouTube)

13:00 – 14:00 Uhr – Rennen (Sport1/YouTube)

