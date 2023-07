Paul Motorsport kehrt in ADAC GT Masters zurück

Auf dem Nürburgring feiert Paul Motorsport sein Comeback im ADAC GT Masters. Der Rennstall aus Dresden setzt einen Lamborghini Hurácan GT3 Evo ein. Maximilian Paul und Simon Connor Primm Piloten.

Vom 14. bis 16. Juli feiert Paul Motorsport am Nürburgring sein Saisondebüt im ADAC GT Masters. Beim ADAC Truck Grand Prix sitzen Lamborghini-Junior Maximilian Paul (Dresden) und Simon Connor Primm (Großschirma) am Steuer des Lamborghini Huracán GT3 Evo. Der Rennstall aus Dresden fuhr in der Saison 2022 vier Podiums-Erfolge in der GT3-Serie ein.

Am Lausitzring, Sachsenring sowie beim Saisonfinale in Hockenheim stieg Paul in der vergangenen Saison mit Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli auf die unterste Stufe des Podiums und jubelte insgesamt viermal über Rang drei. Nun kehrt er mit dem blauen Meyle-Lamborghini ins ADAC GT Masters zurück. «Wir freuen uns wieder im ADAC GT Masters an den Start zu gehen und an die Erfolge aus dem letzten Jahr anzuknüpfen. Vorerst legen wir unseren Fokus auf das Event am Nürburgring», sagt Paul in seiner Funktion als Fahrer und Teammanager.

Mit seinem 18-jährigen Teamkollegen Primm pflegt Paul ein gutes Verhältnis. «Simon Connor und ich kennen uns schon sehr lange. Er ist ein schneller Pilot, das hat er bereits mit seinem Sieg beim Saisonauftakt der ADAC GT4 Germany in Oschersleben unter Beweis gestellt. Nun möchte er sein Talent in einem GT3-Fahrzeug präsentieren und wir sind froh, dass wir ihm den Start ermöglichen können», erklärt Paul.

Mehr zum Sieg von Primm im Mercedes-AMG GT4 der CV Performance Group erfahrt ihr hier.

Das Lamborghini-Duo darf beim ADAC Truck Grand Prix vor einer tollen Kulisse fahren. Tickets für die 36. Ausgabe sind bereits ab 25 Euro erhältlich. Sport1 überträgt alle Rennen live im Free-TV.