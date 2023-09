SPORT1 mit vollem Motorsportprogramm im September

SPORT1 überträgt beide ADAC GT Masters- und ADAC GT4 Germany-Rennen vom Sachsenring Live im Free-TV. Dies eröffnet einen umfangreichen Motorsportmonat beim Sender aus München.

Motorsport-Enthusiasten sind im September auf SPORT1 bestens aufgehoben: Den Start des reichhaltigen Motorsport-Programms übernimmt das ADAC GT Masters dieses Wochenende am Samstag, 9. September, ab 15:15 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV mit dem ersten Rennen am Sachsenring (Countdown ab 15:00 Uhr). Zudem sind in diesem Monat noch die beiden Rennen aus Spielberg in Österreich zu sehen. Auch die ADAC GT4 Germany macht Halt am Sachsenring. Los geht es mit der Liveübertragung des ersten Rennens am kommenden Samstag ab 16:35 Uhr. Des Weiteren zeigt SPORT1 die Highlights der EKO Acropolis Rally aus Griechenland in der Nacht von Sonntag auf Montag, 11. September, ab 0:00 Uhr. Am Samstag, 16. September, präsentiert SPORT1 außerdem die Highlights des Rennwochenendes vom Sachsenring im „DTM – Magazin“ ab 19:00 Uhr. Zudem werden auch die „Sky Formel 1 Highlights“ der Rennen in Singapur und Suzuka am Sonntag, 17. September, ab 23:00 Uhr beziehungsweise am Sonntag, 24. September, ab 22:00 Uhr ausgestrahlt. Mehr hochkarätigen Motorsport gibt es auf SPORT1+ unter anderem mit der Übertragung der NASCAR Cup Series auf dem Bristol Motor Speedway in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. September, live ab 01:00 Uhr.

Wer geht als Führender ins letzte Rennwochenende des ADAC GT Masters?

Zusammen mit der ADAC GT4 Germany ist das ADAC GT Masters in diesem Jahr wieder in das Programm von SPORT1 zurückgekehrt. Die laufende Saison beinhaltet sechs Stationen mit jeweils zwei Wertungsläufen. Ganze vier Rennwochenenden werden im Rahmen der DTM ausgetragen. Mit insgesamt 13 Teams sowie sieben Automobilherstellern geht es für die Profirennfahrer aus aller Welt im Zweiergespann immer wieder darum, wer mit seinem hochleistungsfähigen Supersportwagen als Erster über die Ziellinie fährt. Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Peter Kohl sind live vor Ort, um über die Rennen zu berichten. SPORT1 beginnt mit der Übertragung des ersten Rennens vom Sachsenring in voller Länge am Samstag, 9. September, live ab 15:15 Uhr. Die aktuell Führenden der Fahrerwertung sind Finn Gersitz und Sven Müller vom Team Joos by Racemotion mit 98 Punkten, dahinter rangieren Elias Seppänen und Salman Owega vom Team Landgraf Motorsport mit 95 Punkten sowie Tim Zimmerman und Jaxon Evans aus dem Team Huber Racing mit 91 Punkten. Für die Fahrer und Teams geht es im September darum, die bestmögliche Ausgangslage vor dem letzten Rennwochenende der Meisterschaft auf dem Hockenheimring im Oktober zu erreichen.

Mit Highspeed in die heiße Phase der ADAC GT4 Germany

Die ADAC GT4 Germany feiert 2023 das Comeback-Jahr auf SPORT1. Die aktuelle Saison verläuft über sechs Stationen mit je zwei Wertungsläufen, die alle im Rahmenprogramm der DTM stattfinden. An diesem Wochenende geht es für die Profifahrer zum bislang fünften Rennwochenende der Saison auf den Sachsenring nahe Hohenstein-Ernstthal. SPORT1 ist am Samstag live dabei, wenn es um wichtige Punkte vor dem Saisonendspurt geht. Ruth Hofmann übernimmt die Moderation, Kommentator ist Peter Kohl. Das Teilnehmerfeld der ADAC GT4 Germany ist mit insgesamt 15 Teams und 32 eingeschriebenen Supersportwagen bestens besetzt. Bei den Boliden, die dabei zum Einsatz kommen, handelt es sich um den Aston Martin Vantage GT4, den neu entwickelten BMW M4 GT4, den Mercedes-AMG GT4, den Porsche 718 Cayman GT4 und den Toyota GR Supra GT4. Aktuell liegen die Champions aus der Vorsaison Hugo Sasse und Mike David Ottman vom Team Prosport Racing mit 123 Punkten auf Position 1. Dahinter folgt auf Platz 2 Deniz Bulatov aus dem Rennstall BCMC Motorsport powerd by Eatside Motorsport mit 118 Punkten. Sein Teamkollege Marcel Lenerz musste im August die Saison aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden. Für ihn rückte nun der Spanier Marc De Fulgencio nach. Rang 3 belegen momentan die Fahrer Simon Connor Primm und Jan Springob aus dem Team CV Performance Group mit 103 Punkten.

Nächster Halt Griechenland für die FIA World Rally Championship

Die FIA World Rally Championship (WRC) macht Station in Griechenland. Und die Highlights der EKO Acropolis Rally werden von SPORT1 von Sonntagnacht auf Montag, 11. September, ab 0:00 Uhr ausgestrahlt. Christian Glück kommentiert. Es wartet eine kurvige, mit Kies und Staub bedeckte Strecke, die über einige Hügel und Berge führt, auf das Teilnehmerfeld. Derzeit führt der Favorit Kalle Rovanperä das Gesamtklassement mit 170 Punkten an. Während der Brite Elfyn Evans (Toyota) ebenfalls mit 145 Punkten auf Position 2 liegt, belegt Thierry Neuville (Hyundai) aktuell Platz 3. Ott Tänak (Ford) verweilt derweil mit 104 Punkten auf Rang 4.

„DTM-Magazin“ fasst die Höhepunkte des Rennwochenendes vom Sachsenring zusammen

SPORT1 versorgt Motorsport-Fans auch in diesem Monat mit allen Highlights zu den großen Events des im deutschsprachigen Raum ausgetragenen Rennsports innerhalb des neuen „DTM-Magazin“. Kommentator Tobias Schimon präsentiert die aufregendsten Ereignisse auf und neben der Rennstrecke. Neben der ADAC GT4 Germany, wird bei gemeinsamen Stationen auch das ADAC GT Masters umfassend in der Sendung thematisiert. Insgesamt treten im diesjährigen DTM-Rennkalender 14 Teams der Automarken Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche in acht Events mit 16 Läufen gegeneinander an. SPORT1 zeigt am Samstag, 16. September, ab 19:00 Uhr die Höhepunkte vom Rennwochenende auf dem Sachsenring.

Die „Sky Formel 1 Highlights“ von Singapur und Japan

SPORT1 bringt in dieser Saison die Königsklasse des Motorsports auf die große Bühne des frei empfangbaren Fernsehens zurück. In den neuen, vom AvD präsentierten „Sky Formel 1 Highlights“ werden die actionreichsten Momente der jeweiligen Rennen zusammengefasst. Dazu gibt es ein großes Repertoire an Fachwissen in den Analysen des Experten Christian Danner sowie der Kommentatoren Peter Kohl und Daniel Höhr. Im September geht es für die Formel 1 nach Asien. Zunächst überträgt SPORT1 am Sonntag, 17. September, ab 23:00 Uhr die Highlights des Grand Prix von Singapur, ehe dann die Höhepunkte des Rennens aus Suzuka in Japan eine Woche später am Sonntag, 24. September, ab 22:00 Uhr anstehen. Die entscheidende Frage: Können die Siegesserien von Max Verstappen und Red Bull Racing durch die Konkurrenz beendet werden?