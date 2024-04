Meisterteam mit Tagesbestzeit in Oschersleben

Der amtierende ADAC GT Masters-Meister Elias Seppänen fuhr im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Tagesbestzeit am Trainingsfreitag in der Motorsport Arena Oschersleben.

Beim ersten Kräftemessen der neuen ADAC GT Masters Saison fuhr der Vorjahresmeister Elias Seppänen (FIN/Landgraf Motorsport) in der Motorsport Arena Oschersleben innerhalb der Freien Trainings die schnellste Runde des Tages. Die Bestzeit in 1:22,849 Minuten sicherte sich der Youngster im Mercedes-AMG GT3 in der Session am Morgen.

Zweitschnellster war das Duo Maxime Oosten (NL) und Leon Köhler (Erlenbach am Main) im BMW M4 GT3 von FK Performance Motorsport. Die schnellste Rundenzeit des zweiten Trainings von Benjamin Hites (CHL) und Tim Zimmermann (Langenargen/beide Grasser-Racing-Team) im Lamborghini Huracán GT3 Evo2 bedeutete Platz drei in der Tagesbestenliste.

Bei niedrigen zweistelligen Temperaturen gingen die Piloten am Freitag des Auftaktevents zum ersten Mal auf die 3,667 Kilometer lange Strecke in der Magdeburger Börde. Zwei einstündige Trainings standen auf dem Plan, in denen keiner an Seppänen vorbeikam. «Mit einer Bestzeit in die neue Saison zu starten, ist natürlich ein schönes Gefühl. Allerdings werden die Punkte erst im Rennen vergeben. Wir arbeiten hart, um vorne zu sein», sagte der Skandinavier.

Die Top-5 komplettierten die beiden Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team: Rang vier belegte die Fahrerpaarung Finn Wiebelhaus (Obertshausen) und Jannes Fittje (Langenhain) vor Salman Owega (Köln) und David Schumacher (Salzburg).

Am Samstagmorgen um 9:15 Uhr beginnt der Tag mit dem ersten Qualifying, das im kostenlosen Livestream auf adac.de/motorsport sowie auf dem YouTube-Kanal @adacmotorsports zu sehen ist. Ab 15:15 Uhr sucht das ADAC GT Masters seinen ersten Rennsieger der neuen Saison. Die gesamte Rennaction überträgt der TV-Partner SPORT1 live im deutschen Free-TV.