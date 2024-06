Gerhard Tweraser feiert Comeback im ADAC GT Masters

In Zandvoort kehrt Gerhard Tweraser in das ADAC GT Masters zurück. Der Lamborghini-Routinier startet für das Grasser Racing Team an der Seite des Youngsters Jannik Julius-Bernhart. Ersetzt Taylor Hagler.

Gerhard Tweraser kehrt in das ADAC GT Masters zurück. Der Lamborghini-Routinier aus Österreich, seit 2011 bestreitet er Rennen mit der italienischen Sportwagenmarke, wird an der Seite von Jannik Julius-Bernhart für das Grasser Racing Team starten.

Tweraser wird im Aufgebot des Teams von Gottfried Grasser Taylor Hagler ersetzen. Die Texanerin wird aufgrund einer Terminüberschneidung in der IMSA Michelin Pilot Challenge in Mid Ohio in den USA an den Start gehen.

Seit 2011 ist Tweraser mit Lamborghini-Fahrzeugen unterwegs und konnte dabei unter anderem Erfahrung in der GT World Challenge Europe – in der er letztes Jahr noch einen Klassensieg im stark besetzten Endurance Cup feiern konnte, dem ADAC GT Masters und dem International GT Open sammeln.

«Ich freue mich sehr, dass ich mir das Fahrzeug in Zandvoort mit Gerhard Tweraser teilen werde. Er kennt den Kurs und den Lamborghini gut, was mir in meinem Lernprozess sehr weiterhelfen wird!», freut sich der Kartaufsteiger Jannik Julius-Bernhart über die Zusammenarbeit mit dem routinierten Österreicher.