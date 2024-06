SCHERER SPORT PHX gewinnt kürzestes 24h-Rennen

Die 2024er Ausgabe des 24h-Rennens auf dem Nürburgring ist die kürzeste in der Geschichte des Rennen. SCHERER SPORT PHX feiert mit Stippler/Mies/Feller/Marschall den siebten Sieg.

Nach über 14 Stunden Nebelunterbrechung wurde das Rennen am Sonntag um 13:30 Uhr wieder aufgenommen. 5 Runden hinter dem Safety Car standen für die Teams und Fahrer auf dem Programm.

Doch nach den fünf Safety Car-Runden wurde das Rennen beendet. Die Witterungsbedingungen besserten sich nicht in der Eifel. SCHERER SPORT PHX feiert nach 50 Runden den siebten Gesamtsieg beim Langstreckenklassiker und gleich somit mit Manthey in der Meuspather Stadtmeisterschaft durch. Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller und Dennis Marschall gewinnen das Rennen in der 2023er Ausgabe.

Rang zwei geht an den Manthey EMA Porsche 911 GT3 R von Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Thomas Preining und Ayhancan Güven.

Die Polesetter, der BMW Team RMG BMW M4 GT3 von Dan Harper, Max Hesse und Charles Weerts komplettieren die Top 3-Positionen in ihrem Fahrzeug.

Ergebnis 24h Nürburgring (Top 10):

1. Frank Stippler/Christopher Mies/Ricardo Feller/Dennis Marschall - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3

2. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Thomas Preining/Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3. Dan Harper/Max Hesse/Charles Weerts - BMW Team RMG - BMW M4 GT3

4. Luca Stolz/Maximilian Götz/Daniel Juncadella/Arjun Maini - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

5. Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Hurácan GT3

6. Julien Andlauer/Klaus Bachler/Sven Müller/Alessio Picariello - Falken Motorsports - Porsche 911 GT3 R

7. Raffaele Marciello/Maxime Martin/Marco Wittmann/Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

8. Frédéric Vervisch/Ricardo Feller/Christopher Haase/Markus Winkelhock - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3

9. Antares Au/Patric Niederhauser/Patrick Kolb/Indy Dontje - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

10. Joel Eriksson/Tim Heinemann/Nico Menzel/Martin Ragginger - Falken Motorsports - Porsche 911 GT3 R