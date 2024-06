Schnitzelalm Racing feiert Comeback im GT Masters 20.06.2024 - 10:40 Von Jonas Plümer

© ADAC Schnitzelalm Racing kehrt ein Jahr nach dem Debüt zurück ins ADAC GT Masters

Auf dem Nürburgring kehrt Schnitzelalm Racing ins ADAC GT Masters an den Start. Der Rennstall wird in der Eifel zwei Mercedes-AMG GT3 an den Start bringen. Das genaue Fahreraufgebot wird später verkündet.