51 legendäre GT-Fahrzeuge im Rahmen der 24h Spa

Die Endurance Racing Legends sind in diesem Jahr eines der Highlights im Rahmenprogramm der 24h Spa. Vom Maserati MC12 GT1 bis hin zum exotischen Panoz Esperante GTR1 wartet ein großes Teilnehmerfeld.

Für große Freude sorgte in diesem Winter die Ankündigung, dass die Endurance Racing Legends im Rahmenprogramm der 24h Spa antreten werden. Im Teilnehmerfeld der Peter Auto Serie werden - zum 100-jährigen Jubiläum des Rennens - legendäre GT1-, GT2- und GT3-Fahrzeuge der letzten 30 Jahre an den Start gehen. Insgesamt 51 Fahrzeuge wurden für die Veranstaltung genannt.

Der Aufschlag der Endurance Racing Legends wird nicht der einzige historische Teil der Veranstaltung sein. Mit dem Heritage Touring Cup wird eine weitere Rennserie von Peter Auto in den Ardennen starten. Eine Vielzahl von legendären Tourenwagen werden das einstündige Tourenwagenrennen bestreiten. Damit möchte die Organisation an die Tourenwagenvergangenheit des 24h-Rennens erinnern.

Die Endurance Racing Legends werden in Spa zwei Rennläufe über jeweils 40 Minuten absolvieren. Die Rennen finden am Freitag, den 28. Juni um 18:10 Uhr sowie am Samstag um 14:25 Uhr statt. Dazu stehen ein Training und ein Qualifying auf dem Fahrplan der legendären GT-Fahrzeuge.

Dabei werden einige der erfolgreichsten GT1-Fahrzeuge aller Zeiten in Spa an den Start gehen. Gleich zwei Maserati MC12 GT1 wurden für die Veranstaltung genannt. Alexander Rittweger/Sam Hancook sowie Evgeny Kireev werden die beiden italienischen Sportwagen steuern. Mit zwei Aston Martin DBR9, dem Ford GT GT1, der Corvette C6 ZR1 und dem Lamborghini Murcielago LP670 R-SV sind auch einige der größten Wiedersacher des MC12 für das Rennen genannt.

Doch auch Fans von exotischen GT-Boliden werden in Spa auf ihre Kosten kommen: So hat der Franzose Olivier Galant einen Panoz Esperante GTR1 genannt. Gleich zwei Marcos wurden für das Rennen genannt, so wird Cor Euser mit seinem legendären Marcos Mantara LM600, von dem nur vier Stück jemals existierten, an den Start gehen. Stephen Keating hat einen Marcos LM500 genannt. Loris Hezemans und Mike Hezemans werden am Steuer eines Lotus Elise GT1 Platz nehmen. Einer der unbekannteren GT2-Boliden ist der 2004er Toyota Supra - Xavier Micheron und Aaron Scott werden das Fahrzeug in Spa pilotieren. Der US-Amerikaner Jonathan Weizman pilotiert einen Spyker C8 Spyder GT2R im Rahmenprogramm des Langstreckenklassikers.

Teilnehmerliste Endurance Racing Legends Spa:

#2 Alexander Rittweger/Sam Hancock - Maserati MC12 GT1

#3 Jason Stuart Wright - Ferrari 458 Italia GT3

#6 Marcus von Oeynhausen - Audi R8 LMS ultra

#8 Franz Wunderlich - Aston Martin DBR9

#10 Olivier Galant - Panoz Esperante GTR1

#12 Henrique Gemperle/Marc de Siebenthal - Porsche 993 GT2

#14 Evgeny Kireev - Maserati MC12 GT1

#16 Marc Devis/Mathias Devis - Porsche 997 GT3-RSR

#17 Philippe Colancon - Ferrari 458 Italia GT3

#18 Heiko Ostmann - Porsche 993 GT2 Bi-turbo

#22 Sebastian Glaser - Porsche 993 GT2 Evo

#24 Jack Tetley - Lamborghini Gallardo GT3

#29 Christian Traber/Nicolas Traber - Porsche 996 GT3-RSR

#33 Cor Euser - Marcos Mantara LM600

#35 Peter Fairbairn/Paul McLean - Porsche 993 GT2 Evo

#36 Mark Sumpter - Porsche 993 GT2

#38 Dominique Guenat - Porsche 997 GT3 RSR

#40 Philippe Scemama - Ford GT GT1

#43 Loris Hezemans/Mike Hezemans - Lotus Elise GT1

#50 Michael Föveny/Stefan Roitmayer - Porsche 996 RSR TT

#54 Steven Osborne - BMW M3 E46 GTR

#55 André Bezuidenhout - Porsche 993 GT2

#56 Kyle Tilley - Porsche 993 GT2

#57 Jonathan Mitchell - Ferrari 458 Italia GT3

#61 Xavier Micheron/Aaron Scott - Toyota Supra GT2

#63 John Emberson/Nigel Greensall - Corvette C6 ZR1

#64 CRW Holdings/Andrew Jordan - Corvette C6 Z06R GT2

#75 Lee Maxted-Page - Porsche 997 GT3 RSR

#76 Jean-Lou Rihon/Nick Padmore - Porsche 996 GT3-RSR

#79 Jean-Louis Bonnet - Porsche 993 GT2

#85 Jonathan Weizman - Spyker C8 Spyder GT2R

#86 Mathias Bakker/Joshua Kreuger - Dodge Viper GTS-R

#88 Philip Kadoorie - Aston Martin DBR9

#89 Paul Phillips - Porsche 997 GT3 R

#92 Richard Meins - BMW Z4 GT3

#94 Janos Santa - Aston Martin V12 Vantage GT3

#97 Stephen Keating - Marcos LM500

#103 Olivier Piquet - Porsche 993 GT2 Evo

#112 Eric Mestdagh/Christophe van Riet - Chrysler Viper GTS-R

#118 Frédéric Laurant/David Cuff - Audi R8 LMS

#125 Peter Kox - Lamborghini Murcielago LP670 R-SV

#128 Andrew Jordan/Matt Holme - Corvette C6 Z06R GT3

#129 Vasily Vladykin/Andrey Solukotsev - Audi R8 LMS ultra

#136 Vincent Kolb/Max Moritz - Porsche 997 GT3 RSR

#144 Mike Jordan/Andrew Jordan - Porsche 996 GT3-RSR

#155 Xavier Galant - Ferrari 458 GTE

#176 Albert Weinzierl - Porsche 993 GT2 Bi-turbo

#185 Grégory Driot - Bentley Continental GT3

#190 Pierre Ehret - Ferrari F430 GTC Evo

#212 Patrice Garouste - Aston Martin DBRS9

#311 Hervé Delaunay - Porsche 996 GT3-RSR

#507 Alexander Lienau/Stephan Jocher - Aston Martin V12 Vantage GT3