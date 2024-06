Großaufgebot: 14 Mercedes-AMG GT3 bei den 24h Spa

CrowdStrike by Riley peilt den Pro-Am-Sieg an

Gleich 14 Mercedes-AMG GT3 starten beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps – das größte Aufgebot einer einzelnen Marke! Die Affalterbacher jagen den dritten Gesamtsieg. Formel 1- Junior Frederik Vesti debütiert.

Mercedes-AMG Customer Racing geht in die CrowdStrike 24 Hours of Spa mit einem Aufgebot von zehn Kundensportteams, 14 Mercedes-AMG GT3, 50 Fahrern und der klaren Zielsetzung, den Gesamtsieg beim größten GT3-Rennen der Welt zu erringen. Das diesjährige Event auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps findet vom 27. bis 30. Juni statt und steht im Zeichen eines speziellen Geburtstags. 1924 und damit vor exakt 100 Jahren wurde der belgische Langstreckenklassiker zum ersten Mal ausgetragen. Aufgrund mehrjähriger Unterbrechungen ist das diesjährige Jubiläumsrennen die 76. Auflage der 24 Hours of Spa. Das Teilnehmerfeld 2024 setzt sich aus 67 GT3-Fahrzeugen von neun Herstellern zusammen.

Das Rennen um den Sieg wird in der mit 24 Fahrzeugen besetzten PRO-Kategorie entschieden. Vier Mercedes-AMG GT3 treten in dieser Klasse an. Auch Frederik Vesti (DEN), Ersatzfahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, startet in der PRO-Klasse. Der 22-Jährige absolviert mit dem Mercedes-AMG Team GruppeM seinen ersten Kundensporteinsatz im Mercedes-AMG GT3. Zudem schicken das Mercedes-AMG Team GetSpeed und das Mercedes-AMG Team MANN-FILTER je ein Fahrzeug in der Top-Kategorie ins Rennen. Der vierte Mercedes-AMG GT3 in der PRO-Klasse wird von Boutsen VDS eingesetzt. Die belgische Mannschaft startet in diesem Jahr erstmals als Mercedes-AMG Kundensportteam auf der Ardennen-Achterbahn. Für das Heimrennen hat das Team unter anderem den Lokalmatador Ulysse de Pauw (BEL) nominiert. Zudem sind je drei Mercedes-AMG GT3 für die GOLD- und die PRO-AM-Wertung gemeldet, vier weitere starten in der SILVER-Klasse.

Mercedes-AMG GT3 bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa 2024*:



Nr. Klasse Team Fahrer

2 PRO Mercedes-AMG Team GetSpeed Jules Gounon (AND), Fabian Schiller (GER), Luca Stolz (GER)

3 SILVER GetSpeed Anthony Bartone (USA), James Kell (GBR), Yannick Mettler (SUI), Aaron Walker (GBR)

4 PRO-AM CrowdStrike by Riley Colin Braun (USA), Nicky Catsburg (NED), Ian James (GBR), George Kurtz (USA)

9 PRO Boutsen VDS Thomas Drouet (FRA), Maximilian Götz (GER), Ulysse de Pauw (BEL)

10 SILVER Boutsen VDS Sébastien Baud (FRA), César Gazeau (FRA), Roee Meyuhas (USA), Aurélien Panis (FRA)

16 PRO-AM Uno Racing Team with Landgraf Indy Dontje (NED), David Pun (CHN), Rio (FIA), Kevin Tse (FIA)

48 PRO Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Lucas Auer (AUT), Maro Engel (GER), Daniel Morad (CAN)

57 SILVER Winward Racing Daan Arrow (NED), Colin Caresani (NED), Tanart Sathienthirakul (THA)

60 GOLD 2 Seas Motorsport Isa Al Khalifa (BRN), Frank Bird (GBR), Martin Kodric (CRO), Lewis Williamson (GBR)

77 GOLD Haupt Racing Team Michele Beretta (ITA), Arjun Maini (IND), Jusuf Owega (GER)

90 SILVER Madpanda Motorsport Patrick Assenheimer (GER), Karol Basz (POL), Ezequiel Pérez Companc (ARG), TBA

130 PRO Mercedes-AMG Team GruppeM Ralf Aron (EST), Daniel Juncadella (ESP), Frederik Vesti (DEN)

777 GOLD AlManar Racing by GetSpeed Al Faisal Al Zubair (OMA), Dominik Baumann (AUT), Philip Ellis (SUI), Mikaël Grenier (CAN)

888 PRO-AM Triple Eight JMR Prince Jefri Ibrahim (MAS), Martin Konrad (AUT), Jordan Love (AUS), Alexander Sims (GBR)

*vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.

Bei den offiziellen Testtagen Ende Mai konnten alle 14 Mercedes-AMG GT3 bereits wichtige Daten und Erfahrungswerte auf dem Formel-1-Kurs sammeln. Entsprechend gut vorbereitet gehen die Mercedes-AMG Customer Racing Teams in die CrowdStrike 24 Hours of Spa. Sportlich relevant wird es bereits am Donnerstagabend: In der Qualifikation werden in vier Sessions die besten durchschnittlichen Rundenzeiten herangezogen, um die 20 Starter für das Superpole-Einzelzeitfahren am Freitag zu ermitteln. Start des 24-Stunden-Rennens ist am Samstag, dem 29. Juni, um 16:30 Uhr MESZ.

Erneut werden in diesem Jahr Meisterschaftspunkte sowohl für die Wertung des Endurance Cup der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS – nach sechs, zwölf und 24 Rennstunden – als auch für die Intercontinental GT Challenge (IGTC) vergeben. Mercedes-AMG Performance-Fahrer Luca Stolz (GER) befindet sich vor der Veranstaltung auf dem zweiten Platz der IGTC-Fahrerwertung. Der zweifache Sieger der 24 Hours of Spa, Jules Gounon (AND), belegt Rang drei. Prince Jefri Ibrahim (MAS) führt im Independent Cup, in dem ausschließlich PRO-AM-Einschreibungen berücksichtigt werden. In der Herstellermeisterschaft steht Mercedes-AMG nach zwei von vier Rennen auf der zweiten Position. Gemeinsam mit Fabian Schiller (GER) rangieren Gounon und Stolz außerdem auf dem dritten Gesamtplatz in der Langstreckenwertung der Fanatec GT World Challenge Europe.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «100 Jahre 24-Stunden-Rennen in Spa und 130 Jahre Mercedes-Benz Motorsport – 2024 dürfen wir in Belgien gleich zwei einzigartige Jubiläen feiern. Auch aus historischer Sicht und über das 24-Stunden-Rennen hinaus sind die Erfolge unserer Marke eng mit dem Circuit de Spa-Francorchamps verknüpft. 1971 gelang uns hier der erste Sieg mit einem Fahrzeug aus Affalterbach. Wir wollen im Jubiläumsjahr den dritten Gesamtsieg seit Einführung unseres Kundensportprogramms holen. Dafür wünsche ich unseren zehn Teams den größtmöglichen Erfolg und das notwendige Glück. Besonders stolz macht es mich zudem, dass wir in Spa das gesamte Spektrum von Mercedes-AMG Motorsport nutzen. Mit Frederik sehen wir einen Fahrer aus dem Programm unseres Formel-1-Teams erstmals im Cockpit eines Mercedes-AMG GT3.»

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Spa ist nicht nur das größte, sondern wahrscheinlich auch das anspruchsvollste GT3-Langstreckenrennen der Welt. Wir haben uns bei den offiziellen Testtagen optimal vorbereiten können. Auch diesmal bringen wir wieder unseren Mercedes-AMG GT3 im 130-Jahre-Design an den Start. Allerdings in anderer Besetzung, weil das Mercedes-AMG Team GruppeM den Einsatz übernimmt. Ich freue mich auf unser Line-up aus Debütanten und Routiniers und bin zuversichtlich, dass uns ein gutes Resultat gelingt. Gespannt bin ich auch auf unsere fünf Mercedes-AMG GT2 und drei Mercedes-AMG GT4, die im Rahmenprogramm fahren.»

Jules Gounon, Mercedes-AMG Team GetSpeed #2: «Das Rennen hat für mich eine sehr große Bedeutung. Ich habe zu Beginn meiner Karriere 2017 in Spa-Francorchamps meinen ersten großen Sieg eingefahren. 2022 konnte ich diesen Erfolg mit Mercedes-AMG wiederholen. Deshalb wird dieses Rennen immer einen Platz in meinem Herzen haben. Die Sehnsucht nach dem dritten Sieg ist groß. Beim 24h Nürburgring haben wir ein enttäuschendes Wochenende erlebt. Umso mehr wollen wir jetzt in Spa ein gutes Ergebnis einfahren. Kaum ein Rennen ist so schwer zu gewinnen wie dieses.»

Nicky Catsburg, CrowdStrike by Riley #4: «Im letzten Jahr hatten wir ein verrücktes Wochenende. Wir mussten nach dem Unfall im Training kurzfristig ein neues Fahrzeug und einen neuen Fahrer organisieren – und konnten trotzdem die PRO-AM-Klasse gewinnen. Das gibt Selbstvertrauen. Wir haben ein konkurrenzfähiges Line-up und ich erwarte, dass wir in unserer Klasse um den Sieg fahren können. Das Rennen fühlt sich fast wie ein 24-stündiges Sprintrennen an, das vor allem auf die Physis geht. Trotzdem oder gerade deshalb ist es eines meiner Lieblingsrennen.»

Ulysse de Pauw, Boutsen VDS #9: «Es ist keine einfache Aufgabe, zum wichtigsten Rennen der Saison zu einem neuen Team zu stoßen. Aber ich bin einfach froh und stolz, dass ich mit Boutsen VDS, einem belgischen Team, fahren darf. Natürlich bereite ich mich bestmöglich vor. Es ist eine große Ehre, Teil eines so berühmten Rennens im eigenen Land zu sein. Ich war bereits als Kind immer als Zuschauer vor Ort, deshalb bedeutet mir das sehr viel. Normalerweise ist meine Familie nicht vor Ort, aber beim Heimspiel in Spa werden sie mich unterstützen. Das ist auch sehr wichtig für mich, denn das Rennen wird vor allem mental eine große Herausforderung sein.»

Indy Dontje, Uno Racing Team with Landgraf #16: «Der Circuit de Spa-Francorchamps ist der ideale Ort, um Rennen zu fahren. Die Höhenunterschiede, die schnellen und anspruchsvollen Kurven – das alles verleiht der Strecke ihren einzigartigen Charakter. Ich freue mich, dass das Uno Racing Team mich in das Line-up aufgenommen hat und gemeinsam mit mir die PRO-AM-Wertung gewinnen möchte. Für unsere Klasse sind zwar nur fünf Fahrzeuge gemeldet, die sind aber alle hochkarätig besetzt. Wir müssen unser Bestes geben und weniger Fehler machen als die Konkurrenz, um zu bestehen. Spa ist immer für Überraschungen gut. Die größte Herausforderung könnte das Wetter werden.»

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48: «Die Vorfreude auf Spa ist riesig – es ist einfach ein cooles Rennen auf einer besonderen Rennstrecke. Zusammen mit dem hochkarätigen Teilnehmerfeld macht diese Kombination die ganze Veranstaltung einzigartig. Maro und ich fahren bislang eine starke Saison im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Ein gutes Abschneiden in Spa ist für die Gesamtwertung deshalb sehr wichtig. Beim Test konnten wir noch die letzten Kleinigkeiten aussortieren und jeder hat ausreichend Fahrzeit bekommen. Wir haben ein gutes Auto und sind als Team perfekt vorbereitet.»

Frank Bird, 2 Seas Motorsport #60: «Das Rennen ist eines der Highlights im Kalender und verlangt Fahrern und Teams alles ab. Zudem wird in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Im letzten Jahr hatten wir nicht so viel Glück und sind früh am Morgen ausgeschieden. Das gibt mir zusätzliche Motivation, ein starkes Ergebnis für das Team und Mercedes-AMG einzufahren. Das 24-Stunden-Rennen von Spa ist der Inbegriff eines Langstreckenrennens, so dass schon das Erreichen des Ziels eine Leistung ist. Wir haben mit 2 Seas Motorsport ein großartiges Paket. Ich danke Mercedes-AMG und 2 Seas für diese Chance und freue mich auf ein spannendes Wochenende.»

Jusuf Owega, Haupt Racing Team #77: «Da es mein Debüt ist, kann ich es noch nicht selbst beurteilen, aber mir wurde gesagt, dass das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps sehr anstrengend ist. Die Strecke hat einen guten Flow mit vielen schnellen Kurven und enormen Höhenunterschieden. Also all das, was es für eine gute Strecke braucht. Vor allem durch die Eau Rouge zu fahren, ist jedes Mal ein besonderes Gefühl. Mit Michele Beretta und Arjun Maini sind wir gut aufgestellt, allerdings bedeuten nur drei Fahrer auf einem Fahrzeug auch mehr Fahrzeit für jeden einzelnen und damit eine zusätzliche Herausforderung. Wir hoffen, die GOLD-Klasse zu gewinnen und auch im Gesamtklassement weit vorne zu landen.»

Patrick Assenheimer, Madpanda Motorsport #90: «Obwohl ich das Rennen nun schon einige Mal gefahren bin, ist es immer wieder ein absolutes Highlight. Wir wollen natürlich die SILVER-Klasse gewinnen, aber die Konkurrenz ist hart. Ich bin jedoch positiv gestimmt. Wir haben ein gutes Team, ein gutes Fahrzeug und die Testtage waren auch vielversprechend. Wir versuchen das Maximum rauszuholen. Gespannt bin ich auf die Wetterkapriolen. Mir gefällt es zwar, im Regen zu fahren, aber dazu muss man erst einmal fahren können. Wenn die Bedingungen das hergeben, ist alles möglich.»

Frederik Vesti, Mercedes-AMG Team GruppeM #130: «Ich bin auf jeden Fall aufgeregt vor meinem ersten GT-Rennen. Es ist wirklich cool, dass ich durch die Synergien zwischen Mercedes-AMG Customer Racing und dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team diese Chance erhalte. Der Test lief trotz zum Teil schwieriger Wetterverhältnisse sehr gut. Grundsätzlich möchte ich jedes Rennen, an dem ich teilnehme, gewinnen. Mir ist klar, dass das nicht leicht wird. Für mich gibt es auch noch viel zu lernen. Im Vergleich zu den Formelautos ist der Mercedes-AMG GT3 deutlich schwerer. Daran muss ich mich erst einmal gewöhnen. Allgemein macht es aber großen Spaß, verschiedene Fahrzeugkategorien auszuprobieren.»

Jordan Love, Triple Eight JMR #888: «Die 24 Hours of Spa sind ein spezielles und sehr intensives Rennen auf einer spektakulären Strecke. Das unvorhersehbare Wetter und die Dunkelheit in den Nachtstunden machen das Ganze noch herausfordernder. Umso wichtiger ist eine optimale Vorbereitung. Für mein Team und Prince Jefri Ibrahim ist es der erste Einsatz bei diesem Rennen. Wir haben uns gemeinsam gut eingestellt, waren bei den offiziellen Testtagen und sind schon ein paar Rennen zusammen in diesem Jahr gefahren. Wir freuen wir uns auf das Rennen und wollen einen Pokal mit nach Hause nehmen.»

Olivier Lainé, Teambesitzer Boutsen VDS: «Wir freuen uns sehr auf die 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Das ist unser Heimrennen und deshalb immer etwas Besonderes. Es ist für Boutsen VDS der erste gemeinsame Einsatz mit Mercedes-AMG bei diesem Klassiker. Letztendlich kann hier alles passieren. Aber wir haben zwei starke Fahrzeugbesetzungen in unterschiedlichen Klassen am Start und hoffen, dass wir mit beiden Autos das bestmögliche Ergebnis erzielen. Natürlich ist das erste Ziel immer, bei einem so herausfordernden und anspruchsvollen Rennen, die Zielflagge zu sehen. Dieses Jahr werden die Wetterbedingungen besonders sein, also drücken wir die Daumen, dass wir ganz oben mitfahren können.»