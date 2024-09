Wolf Power Racing benennt Piloten für ADAC GT Masters

Leo Pichler aus Österreich und der Schweizer Florian Blatter steuern den Wolf Power Racing Audi R8 LMS GT3 im ADAC GT Masters. Der Rennstall aus der Schweiz startet bei den verbleibenden Saisonläufen.

Auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim wird das Teilnehmerfeld im ADAC GT Masters um einen Audi R8 LMS GT3 anwachsen. Wolf Power Racing aus Wangen in der Schweiz wird bei den verbleibenden Rennwochenenden in der traditionsreichen Rennserie antreten - hier mehr dazu.

Mit dem Österreicher Leo Pichler und Florian Blatter aus der Schweiz wurden die Piloten jetzt offiziell bestätigt. Dies ist keine Überraschung mehr, da beide Fahrernamen zuletzt bei Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark angebracht waren.

Blatter sammelte bislang Rennerfahrung in der GT Winter Series und dem GTC Race. Pichler ist bereits Laufsieger in der ADAC GT4 Germany und fährt in diesem Jahr hauptsächlich in der GT4 European Series.

Der Rennstall aus Wangen ist auf der ADAC-Plattform kein Unbekannter. Zwischen 2016 und 2018 ging Wolf Power Racing in der ADAC TCR Germany an den Start.